Cô gái "ăn cơm trước kẻng" khoe ảnh cưới "hai chú rể"

“Có mẹ nào đẻ xong rồi mới cưới giống em không? Một lúc cưới hai người đàn ông các mẹ ạ. Lãi quá!”, dòng chia sẻ cùng bộ ảnh cưới lãng mạn của nick name Đ.H.T trên mạng xã hội được các bà mẹ bỉm sữa like “điên đảo”. Ngoài những khoảnh khắc tình tứ của đôi vợ chồng trẻ, sự xuất hiện của cậu bé kháu khỉnh chính là điều khiến mọi người chú ý. Bộ ảnh cưới một cô dâu – hai chú rể chỉ sau một giờ đăng tải đã hút hơn 10.000 lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ. Cô dâu “lãi lớn” trong bộ ảnh cưới này là Đào Hương Trà (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa). Trong khi quan niệm “ ăn cơm trước kẻng” vẫn khiến nhiều người e dè thì cô gái 25 tuổi lại xem đó là chuyện đáng mừng, bởi: “Vừa được cưới hai chú rể lại vừa có thể cho con dự hôn lễ của bố mẹ”.

Thế nhưng, để có hạnh phúc viên mãn này, Hương Trà từng phải chịu đựng ánh mắt dè bỉu, những lời bàn tán, gièm pha của thiên hạ. Cô từng chứng kiến bố mẹ đẻ khóc lóc, cúi mặt khi thấy con gái mình “không chồng mà chửa”. Cách đây 3 năm, Trà quen một chàng trai hơn mình 6 tuổi qua Zalo. Thấy trò chuyện hợp ý, hai người gặp mặt và nhanh chóng "phải lòng". Một năm sau đó, cô nhận lời làm nhân viên cho cửa hàng trang trí của anh chàng này. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Hương Trà có bầu với bạn trai. Khi biết mình mang thai, cô rất lo lắng, phần vì nghĩ đến bố mẹ không hề biết con gái mình đang “sống thử”, phần vì người yêu đang ở giai đoạn kinh tế khó khăn, chưa sẵn sàng lập gia đình. “Anh ấy chỉ nói đúng một câu: “Chúng mình cùng đẻ cùng nuôi”. Còn bố mẹ mình thì kêu than, khóc lóc nhiều lắm, chỉ sợ không ngẩng mặt lên được”. Sau một thời gian ăn không ngon, ngủ không yên, ông bà chốt lại: “Bầu rồi thì cưới”, Trà kể. Thế nhưng, mọi việc không hề đơn giản như câu nói “bầu thì cưới”. Bố mẹ chồng tương lai của cô ngăn cản chuyện kết hôn chỉ vì “năm nay không được tuổi”. Cô lo lắng gấp bội khi nghĩ đến bố mẹ, lo sợ họ phải đối mặt dị nghị xóm làng. Phải đến khi gia đình nhà trai về tận quê gặp bố mẹ cô xin phép hoãn cưới, mọi chuyện mới êm xuôi. Hương Trà gạt ngoài tai những lời gièm pha, an tâm dưỡng thai và sinh con. Tháng 4/2016, cô hạ sinh quý tử đầu lòng. “Trước đó, mình không chia sẻ bất cứ hình ảnh yêu đương nào lên Facebook nên khi đăng ảnh con, bạn bè sốc toàn tập. Có người còn nghĩ mình “sống ảo”. Kể ra thì cũng liều nhưng được cái số mình may, gặp được chồng và bố mẹ chồng tốt”, bà mẹ một con cười chia sẻ. 5 tháng sau đó, Trà chính thức lên xe hoa, ngày trọng đại có sự xuất hiện của cậu con trai nhỏ càng thêm đặc biệt. Đứng cạnh hai chú rể - hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời, cô thầm cảm ơn số phận đã cho mình gặp đúng người, đúng thời điểm. Chia sẻ câu chuyện “đẻ trước cưới sau”, bà mẹ một con muốn nhắn nhủ đến các chị em, dù trong hoàn cảnh nào cũng nên tự định đoạt cuộc đời mình, đừng để những định kiến, gièm pha đưa mình vào ngục tối. Khoảnh khắc hạnh phúc đời thường của gia đình nhỏ.

