Volkswagen Tiguan Allspace có gì để “đấu” Honda CR-V?

Để hé lộ về sự xuất hiện của phiên bản crossover Volkswagen Tiguan Allspace, hãng xe Đức đã công bố một số bản vẽ phác của chiếc xe vào đầu tuần. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, phiên bản bán tại thị trường Trung Quốc của chiếc xe là Volkswagen Tiguan L đã lộ diện hoàn toàn. Dựa trên cơ sở Tiguan thế hệ mới, Tiguan Allspace cũng có kiểu dáng tương tự. Chiếc xe không chỉ sang trọng mà còn thể thao hơn, nhờ có những chi tiết thiết kế "lượm lặt" từ mẫu concept Cross Coupe GTE trước đây. Tiguan vốn đã có khoảng cách trục cơ sở tăng thêm 7,7 cm so với thế hệ cũ, tuy nhiên phiên bản Tiguan All Space còn tiếp tục kéo dài thêm 110 mm để có không gian rộng hơn ở phía sau. Chính vì vậy, khu vực cột C của xe đã có kiểu dáng khác một chút và cửa sau dài hơn so với bản Tiguan thường. Ở thị trường Trung Quốc, phiên bản Tiguan L sẽ chỉ có khoang sau rộng rãi hơn mà không có hàng ghế thứ 3. Tuy nhiên bản Tiguan Allspace "quốc tế" sẽ có tổng cộng 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Tuy nhiên hiện chưa rõ Tiguan Allspace có khoang hành lý với thể tích ngang bản thường, đạt 615l hay sẽ có sự gia tăng. Nội thất của Tiguan All Space mới khá gần với dòng Golf. Các phiên bản cao cấp của xe sẽ có hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ phần mềm định vị, các kết nối như Apple CarPlay, Android Auto hay Mirror Link bên cạnh cổng USB/AUX quen thuộc. Xe cũng được trang bị các công nghệ hỗ trợ như theo dõi người đi bộ sang đường, phanh khẩn cấp trong phố, hỗ trợ chuyển làn... ngay cả ở bản rẻ tiền nhất. Sử dụng nền tảng khung sàn MQB quen thuộc của Volkswagen, Tiguan mới có tới 8 lựa chọn động cơ xăng và diesel, tất cả đều đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6 mới nhất và tiết kiệm nhiên liệu hơn 24% so với thế hệ cũ. Các phiên bản động cơ này hứa hẹn sẽ không có sự thay đổi trên Tiguan Allspace. Ngoại trừ bản có giá rẻ nhất dẫn động cầu trước, tất cả các phiên bản có thể đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh 4MOTION. Tại triển lãm ôtô Detroit trong tháng 1/2017, Volkswagen sẽ chính thức ra mắt Tiguan Allspace. Tuy nhiên do phiên bản 5 cửa của xe không được bán tại thị trường Mỹ nên nó sẽ chỉ được gọi là Tiguan.

Để hé lộ về sự xuất hiện của phiên bản crossover Volkswagen Tiguan Allspace, hãng xe Đức đã công bố một số bản vẽ phác của chiếc xe vào đầu tuần. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, phiên bản bán tại thị trường Trung Quốc của chiếc xe là Volkswagen Tiguan L đã lộ diện hoàn toàn. Dựa trên cơ sở Tiguan thế hệ mới, Tiguan Allspace cũng có kiểu dáng tương tự. Chiếc xe không chỉ sang trọng mà còn thể thao hơn, nhờ có những chi tiết thiết kế "lượm lặt" từ mẫu concept Cross Coupe GTE trước đây. Tiguan vốn đã có khoảng cách trục cơ sở tăng thêm 7,7 cm so với thế hệ cũ, tuy nhiên phiên bản Tiguan All Space còn tiếp tục kéo dài thêm 110 mm để có không gian rộng hơn ở phía sau. Chính vì vậy, khu vực cột C của xe đã có kiểu dáng khác một chút và cửa sau dài hơn so với bản Tiguan thường. Ở thị trường Trung Quốc, phiên bản Tiguan L sẽ chỉ có khoang sau rộng rãi hơn mà không có hàng ghế thứ 3. Tuy nhiên bản Tiguan Allspace "quốc tế" sẽ có tổng cộng 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Tuy nhiên hiện chưa rõ Tiguan Allspace có khoang hành lý với thể tích ngang bản thường, đạt 615l hay sẽ có sự gia tăng. Nội thất của Tiguan All Space mới khá gần với dòng Golf. Các phiên bản cao cấp của xe sẽ có hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ phần mềm định vị, các kết nối như Apple CarPlay, Android Auto hay Mirror Link bên cạnh cổng USB/AUX quen thuộc. Xe cũng được trang bị các công nghệ hỗ trợ như theo dõi người đi bộ sang đường, phanh khẩn cấp trong phố, hỗ trợ chuyển làn... ngay cả ở bản rẻ tiền nhất. Sử dụng nền tảng khung sàn MQB quen thuộc của Volkswagen, Tiguan mới có tới 8 lựa chọn động cơ xăng và diesel, tất cả đều đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6 mới nhất và tiết kiệm nhiên liệu hơn 24% so với thế hệ cũ. Các phiên bản động cơ này hứa hẹn sẽ không có sự thay đổi trên Tiguan Allspace. Ngoại trừ bản có giá rẻ nhất dẫn động cầu trước, tất cả các phiên bản có thể đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh 4MOTION. Tại triển lãm ôtô Detroit trong tháng 1/2017, Volkswagen sẽ chính thức ra mắt Tiguan Allspace. Tuy nhiên do phiên bản 5 cửa của xe không được bán tại thị trường Mỹ nên nó sẽ chỉ được gọi là Tiguan.