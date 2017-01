SUV coupe Audi Q8 sang chảnh và độc hơn Q7

Q7 là chiếc SUV đầu tiên của Audi, và tới giờ nó vẫn là chiếc SUV cao cấp nhất của hãng. Tuy nhiên tại triển lãm Detroit, chiếc coupe SUV Audi Q8 Concept đã được Audi "trình làng", đóng vai trò "xem trước" phiên bản Q8 thương mại cao cấp hơn cả Q7, nằm ở phân khúc của những Porsche Cayenne, Bentley Bentayga hay Lamborghini Urus. Được dựa trên cơ sở chassis MLB Evo như Q7 thế hệ mới, tuy nhiên Q8 được Audi thiết kế hoàn toàn khác biệt, khỏe khoắn và hiện đại hơn. Chiếm diện tích lớn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt góc cạnh với khung viền lớn, hai bên là các đèn pha LED ma trận hiện đại và phía dưới là cản trước thể thao như các dòng Audi RS. So với Q7, chiếc xe cũng có các đường nét đậm và "cơ bắp" hơn rất nhiều, đồng thời có cả chiều dài lẫn chiều rộng lớn hơn. Với các vòm bánh lớn, chiếc xe được trang bị bộ mâm "khủng" với kích thước lên tới 23 inch, ẩn phía sau là hệ thống phanh với các đĩa đường kính lên tới 20 inch. Thay vì có mui xe kéo dài tới hết đuôi như Q7, Q8 Concept có vòm mái phía sau ngắn và thấp hơn theo phong cách coupe. Cụm đèn hậu của xe là một dải LED chạy theo chiều ngang thân, tuy nhiên nhiều khả năng chi tiết này sẽ không xuất hiện trên phiên bản thương mại, cũng như cản sau với các cánh khuếch tán không khí Ở bên trong, Q8 Concept cũng có nội thất với vẻ hiện đại và ấn tượng hơn hẳn so với Q7. Thay vì màn hình đặt thẳng trên bảng táp-lô của Q7, Audi đã tích hợp màn hình sau một tấm kính lớn chạy ngang táp-lô. Bệ điều khiển trung tâm cũng là các nút cảm ứng với bề mặt kính, trong khi nhiều chi tiết được trang trí và viền bằng nhôm, càng làm tăng vẻ hiện đại cho xe. Dù có kích thước lớn hơn cả Q7 nhưng là một mẫu SUV coupe để "hưởng thụ", Q8 Concept chỉ có 4 ghế ngồi độc lập, với các ghế dạng thể thao. Hàng ghế sau được ngăn cách bởi bệ tì tay với màn hình cảm ứng điều khiển các tính năng của xe. Trên phiên bản ý tưởng này, Q8 Concept được trang bị động cơ 3.0l tăng áp kép V6 kết hợp với một mô-tơ điện và hộp số tự động 8 cấp. Tổng công suất của hệ động lực này đạt tới 442 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm, giúp chiếc SUV cỡ lớn chỉ mất 5,4 giây để đạt 0-100 km/h và tốc độ tối đai giới hạn. Dù mạnh mẽ nhưng theo Audi, Q8 Concept chỉ có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 2,35 lít/100 km. Chiếc xe cũng có khả năng di chuyển 60 km chỉ bằng động cơ điện. Giống như nhiều mẫu Audi khác, Q8 Concept cũng được trang bị hệ dẫn động 4 bánh quattro. Hiện mới chỉ ở dạng ý tưởng, tuy nhiên hãng xe Audi đã cho biết rằng hãng sẽ đưa Q8 Concept lên dây chuyền sản xuất hàng loạt vào năm 2018. Tuy nhiên, chắc chắn phiên bản thương mại của chiếc xe sẽ có nhiều chi tiết thiết kế được làm "hiền" bớt so với phiên bản concept ngày hôm nay.

