Xe ôtô Mazda bất ngờ tăng giá đồng loạt

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) vừa công bố giá bán mới cho các mẫu xe Mazda trong tháng 11/2017. So với giá tháng 9, tháng 10, hầu hết các sản phẩm ô tô Mazda trong tháng 11 này đều được điều chỉnh tăng nhẹ từ 10 - 20 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Trong đợt điều chỉnh này, cả ba mẫu xe Mazda6, Mazda CX-5 và BT-50 đều đồng loạt tăng 20 triệu đồng. Theo đó, giá bán sau điều chỉnh của các phiên bản Mazda6 là: 879 triệu đồng cho bản 2.0 AT, 919 triệu đồng cho bản 2.0 AT Premium và 1,019 tỷ đồng cho bản 2.5 AT Premium. Giá xe các phiên bản CX-5 sau điều chỉnh là 869 triệu đồng cho bản 2WD và 919 triệu đồng cho bản AWD. Còn giá bán sau khi điều chỉnh của BT-50 là 825 triệu đồng cho bản 3.2 AT, 670 triệu đồng cho bản 2.2 AT và 640 triệu đồng cho bản 2.2 MT.