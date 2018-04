Yêu cầu bất ngờ của cô gái bị thanh niên đánh vì...cái bánh xèo

(Kiến Thức) - Sau khi bị cháu trưởng công an phường đánh phải nhập viện điều trị vì cái bánh xèo, chị Như và gia đình đã yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố vụ án theo pháp luật.

Trao đổi thêm với báo chí xoay quanh vụ việc thanh niên đánh cô gái trong quán bánh xèo, chiều ngày 10/4, Trung tá Trần Văn Quang - Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết điều tra viên đã cùng Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng đưa chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (32 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) đi giám định thương tật theo yêu cầu của bên bị đánh.



Theo Công an quận Sơn Trà, hồ sơ ban đầu từ công an phường An Hải Đông đưa lên khá chặt chẽ và đầy đủ. Công tác điều tra vụ việc ẩu đả trong quán bánh xèo đang tiến hành theo quy trình tố tụng.

Chị Như bị cháu trưởng công an phường đánh nhập viện.

Theo lời khai ban đầu cơ quan công an xác định, tối ngày 8/4, Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) cùng bạn gái đi ăn trong quán bánh xèo ở địa chỉ 302 Phạm Cự Lượng (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tuy nhiên, do quán thời điểm đó rất đông khách nên nên Khang và bạn chờ trong 30 phút vẫn chưa có bánh xèo để ăn.

Khi thấy chị Như và em dâu ngồi bàn bên cạnh, dù vào sau nhưng tự ra lấy bánh vào bàn mình ăn, nên người bạn gái Khang phản ứng với người phục vụ.

Lúc này chị Như nói: “Mi đói không ta nhường cho” và thúc tay về phía bạn gái của Khang. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Khang yêu cầu chị Như nói chuyện lịch sự. Đỉnh điểm Khang lao vào đấm, đá chị Như khiến chị này phải nhập viện trong tình trạng bầm tím ở vùng mặt, gãy răng cửa, mẻ ba răng khác, dập nhãn cầu phải, gãy xương hóc mũi.

Được biết, trưa ngày 10/4, Khang đã cùng cha mình là ông Nguyễn Hữu Chỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi chị Như và gia đình và bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Đồng thời phía gia đình Khang mong muốn gia đình chị Như chấp nhận bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, cha của Khang sau đó đã viết lời xin lỗi công khai lên mạng xã hội về mọi chuyện đã xảy ra và thừa nhận việc con mình làm là sai.

Tuy nhiên, phía chị Như và gia đình đã đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án theo pháp luật.