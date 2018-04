Xuyên rừng vây bắt nhóm nghi phạm táo tợn bắn chết người

Đây là nhóm đối tượng đã xông vào quán bi da Khải Sơn (số 72 Lê Quý Đôn, phường Quang Trung, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) xả súng làm 1 người chết, 1 người bị thương trước đó 1 ngày.

Hiện trường xảy ra vụ án. Bị truy đuổi, vứt bỏ hàng loạt hung khí gây án Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 27/3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) cùng bạn là anh Lê Văn Xuân (36 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đang đánh bi da tại quán Khải Sơn thì bất ngờ bị một số đối tượng lạ mặt xông vào quán dùng súng bắn nhiều phát, khiến anh Cương tử vong và anh Xuân bị thương ở tay phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành truy xét đối tượng gây án, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành trích xuất camera quan sát tại khu vực hiện trường để khoanh vùng nghi phạm gây án. Đối tượng Nguyễn Văn Nam.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh Cương nằm gục dưới lòng đường, tử vong vì 2 phát đạn trúng vào đầu và ngực. Bên cạnh thi thể là cây cơ bi da, 3 vỏ đạn trước cửa quán và 1 vỏ đạn ngoài đường, trên bàn bi da vẫn còn 2 điện thoại di động và 1 cái romote của xe ô tô biển số 37C-232.00, là xe của nạn nhân. Anh Cương làm nghề buôn gỗ bên Lào.

Qua điều tra ban đầu, các nhân chứng cho hay, họ nghe có 4 tiếng súng nổ. Sau khi gây án, nhóm nghi can điều khiển phương tiện ô tô bỏ trốn khỏi tỉnh Kon Tum theo quốc lộ 24B. Lập tức, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức truy bắt, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp truy quét tội phạm.

Nạn nhân làm nghề chế biến chè tử vong do bị trúng đạn ở cằm, một viên đạn găm vào tay trái, xuyên qua ngực dẫn đến tử vong; còn anh Xuân bị thương ở cánh tay.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động 45 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Sơn Hà trực tiếp tổ chức lực lượng chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 24B, đoạn qua xã Sơn Kỳ và Sơn Ba.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, khi đến địa phận thôn Làng Rút (xã Sơn Kỳ) các đối tượng phát hiện lực lượng công an chốt chặn nên quay đầu xe chạy ngược về hướng xã Sơn Ba và vứt bỏ một túi da màu đen. Qua kiểm tra túi xách màu đen, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và 1 quả lựu đạn.

Chưa hết sợ hãi, anh Đinh Văn Ninh (ngụ thôn Làng Rút) cho biết: “Khi tôi chạy xe qua đây thì nhiều nhiều cảnh sát chặn lại cảnh báo nguy hiểm. Tôi vừa dừng xe lại thì phát hiện phía trước có chiếc ô tô bán tải màu đỏ đang lao tới. Thấy bóng dáng cảnh sát, lái xe bẻ lái cho ô tô quay đầu lại, đồng thời một người trong xe vứt một chiếc túi màu đen văng vào lề đường. Thanh niên này còn la lớn, bảo người lái xe chạy nhanh nếu không thì chết cả đám”.

Trắng đêm vây bắt

Công an huyện Sơn Hà lập tức tiến hành truy đuổi, các đối tượng chạy đến thôn Gò Da (xã Sơn Ba) thì trượt xuống lề đường nên vứt bỏ xe ô tô biển số 81C-116.91 và chạy bộ vào núi lẩn trốn.

Đến khoảng 16h30, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 1 đối tượng. Qua lời khai ban đầu, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), trong nhóm còn 2 đối tượng đang lẩn trốn.

Ngay sau đó, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Sơn Hà và Ba Tơ cùng nhau truy bắt tội phạm. Các chiến sĩ đã thức trắng đêm, chốt chặn khắp các lối ra vào khu vực núi. Huy động lực lượng cảnh sát cơ động triển khai chó nghiệp vụ lùng sục, tiến sâu vào núi truy tìm các nghi phạm.

Song song với đó, huyện Sơn Hà cũng đã ra văn bản, thông báo chính quyền, công an, cơ quan quân sự các xã thị trấn trong khu vực lân cận phải tổ chức chốt chặn liên tục khắp nơi. Đồng thời, thông báo đến người dân địa phương biết thông tin để trình báo cho cơ quan điều tra nếu phát hiện người lạ khả nghi có mặt ở làng hoặc khu vực núi rừng này.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Đinh Thị Thanh Hường cũng có mặt tại hiện trường ngay trong đêm để động viên tinh thần của các cán bộ chiến sĩ. “Trời tối mịt nhưng tất cả lực lượng vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm rất lớn. Không chỉ chốt chặn, lùng sục trong núi truy tìm đối tượng, mà cán bộ chiến sĩ còn xuống từng thôn làng trong khu vực để bảo vệ an toàn cho người dân”, bà Hường nói.

Đến khoảng 9h30 ngày 28/3, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng còn lại khi đang lẩn trốn tại ngọn núi cách trung tâm xã Sơn Ba khoảng 3km. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tên Trần Ngọc Chung (33 tuổi, ngụ phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, ) và Đậu Văn Nhật (31 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Anh Đinh Văn Hút - cán bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hà, một trong những người tham gia trực tiếp bắt giữ 2 đối tượng, cho biết: “Lúc đó, chúng tôi chia làm 2 nhóm tiếp cận 2 đối tượng, khi gần đến khu vực 2 đối tượng, chúng tôi nghe tiếng ho, khi đến gần hơn thì gặp một túp lều có bếp lửa còn nóng, chứng tỏ 2 đối tượng đã nằm ở đó trong đêm, vì lạnh nên đốt lửa sưởi ấm. Sau đó chúng tôi tiếp cận, đuổi theo 2 đối tượng. Bị vây vào núi, không có đường lui nên 1 đối tượng chủ động giơ tay đầu hàng, đối tượng còn lại bị chúng tôi đuổi bắt sau đó khoảng 30 phút”.

Theo anh Đinh Văn Phoa - cán bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hà, một trong những người tham gia trực tiếp bắt giữ 2 đối tượng, khu vực 2 nghi phạm bị bắt giữ có đồi núi khá rậm rạp. Lúc bị bắt, cả 2 không có vũ khí trong tay.

“Lúc chúng tôi ập tới, 1 đối tượng không có đường trốn chạy nên chủ động từ trong núi quay ra giơ tay đầu hàng, chân trái đối tượng bị thương không thể di chuyển. Chúng tôi tiếp tục đuổi theo đối tượng còn lại, dùng súng bắn chỉ thiên 3 phát, đồng thời phát loa yêu cầu đối tượng đầu hàng”, anh Phoa cho biết.

Thưởng nóng ban chuyên án

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Tùng cho biết: “Khi lực lượng chức năng tấn công, 2 đối tượng đã vứt bỏ súng, không chống cự nên không xảy ra thương vong đối với lực lượng truy bắt. Sau khi bắt giữ, chúng tôi đã đưa 2 đối tượng này về trụ ở UBND xã Sơn Ba tiến hành lấy lời khai ban đầu. Đến 14h30 cùng ngày, đơn vị đã tiến hành bàn giao 3 nghi can cho Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý”.

Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Do các đối tượng có vũ khí nên ban lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân; đồng thời cũng chỉ đạo cho lực lượng đảm an toàn cho nhân dân, phòng trường hợp các đối tượng lẩn trốn xuống nhà dân bắt người làm con tin. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày sau khi gây án, nhóm đối tượng giết người đã bị lực lượng chức năng tóm gọn và chắc chắn sẽ chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật”.

Nói về chiến công của ban chuyên án, bà Hường cho biết: “Sau khi bắt toàn bộ 3 đối tượng, UBND huyện Sơn Hà đã quyết định thưởng nóng cho lực lượng truy bắt 15 triệu đồng. Tôi thấy sự căng thẳng, lo lắng của toàn bộ ban chuyên án trong đêm 27 và cả trong sáng ngày 28/3. Phần thưởng nhỏ này huyện hy vọng sẽ khích lệ tinh thần của các lực lượng tiếp tục góp sức đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho người dân”.