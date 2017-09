Xúc động lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình mừng ngày 2/9

Hôm nay, ngày Quốc khánh 2/9, hàng trăm người đã đổ về Quảng trường Ba Đình, không ít người lặn lội từ xa đến để chứng kiến lễ chào cờ thiêng liêng nhất trong năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Từ sáng sớm ngày 2/9, nhiều người dân Thủ đô đã đến trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để dự lễ chào cờ đặc biệt và xúc động này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

5 giờ 45, sau khi nghe tiếng báo hiệu sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, mọi người dân đều đứng về đúng vị trí quy định. Đoàn nghi lễ tiến ra lễ đài một cách trang nghiêm trong tiếng nhạc rộn ràng khí thế của bài Tiến bước dưới quân kỳ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Đội tiêu binh danh dự, Đoàn 275, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có 34 người, gồm 1 đội trưởng, 3 người kéo cờ, 3 người vác Quân kỳ và 9 hàng quân xếp hàng 3 đi đều bước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Trong giây phút thiêng liêng khi bài hát Quốc ca được ngân lên, hàng trăm con tim đang có mặt trên quảng trường đều hướng lễ đài với tấm lòng thành kính, biết ơn trước lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Mọi người dân từ già đến trẻ đều nghiêm trang hướng về cột cờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Khác với những ngày bình thường, đêm ngày 1/9, Quốc kỳ không được kéo xuống để lá cờ mãi được tung bay trong Lễ Độc lập. Vì thế lễ chào cờ diễn ra không có nghi thức kéo cờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Tới Hà Nội, ngoài các điểm du lịch nổi tiếng, du khách sẽ có thể thấy thú vị khi được chứng kiến nghi lễ chào cờ đầy thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình được tổ chức long trọng nhân lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Sau lễ thượng cờ, đội tiêu binh đi một vòng trước cửa lăng và kết thúc nghi lễ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào mỗi 6 giờ trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào 19/5/2001 dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn 275 - đơn vị đặc trách nhiệm vụ về nghi lễ, nghi thức của Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng - được giao thực hiện nhiệm vụ này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Sau nghi lễ chào cờ, người dân sẽ xếp hàng để cùng thắp nén hương thơm dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để tưởng nhớ về công ơn của Người và hàng triệu anh hùng đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Một vài bạn đã cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng trong ngày Quốc khánh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Trải qua 72 năm, hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình tượng trưng cho sự trường tồn của Tổ quốc trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

