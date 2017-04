Xử phạt tài xế xe biển xanh đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân

(Kiến Thức) - Tài xế lái xe ô tô biển xanh đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Một lái xe khác cũng đã đến công an trình diện.

Liên quan đến vụ việc 5 xe ô tô nối đuôi nhau chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) xảy ra vào trưa 6/4, ngày 10/4, Trung tá Hà Văn Tuân - Đội trưởng Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội - cho biết: “Đơn vị đã xử phạt lái xe biển xanh của Bộ Y tế vì lỗi đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân. Lái xe ô tô biển xanh của Vụ Kế hoạch Tài chính là ông Cao Mạnh C. (SN 1964, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ông C. điều khiển xe ô tô mang BKS 31A-72xx đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân cùng 4 xe ô tô khác.



Tại cơ quan công an, lái xe Cao Mạnh C. thừa nhận hành vi vi phạm với lý do đang vội lên sân bay Nội Bài (Hà Nội) đón chuyên gia, nhưng khi di chuyển qua nửa cầu Nhật Tân thấy bị ùn tắc nên đã tự ý quay đầu xe đi ngược chiều. Với hành vi trên, tài xế xe biển xanh đã bị xử phạt một triệu đồng, đồng thời tước bằng lái xe hai tháng”.

Trước đó, chiều 8/4, chị Trịnh T.H. (SN 1986, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) – là một trong 5 lái xe điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân đã đến làm việc với Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Nói với công an, chị H. cho hay, xe ô tô mà bản thân điều khiển chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân là xe của công ty do chồng chị làm giám đốc. Thời điểm 12h45 ngày 6/4, chị H. lái xe đi trên cầu Nhật Tân (hướng trung tâm Hà Nội sang Đông Anh) gặp ùn tắc thấy xe khác chạy quay đầu cũng quay ngược theo.

Theo Trung tá Hà Văn Tuân - Đội trưởng Đội CSGT số 2, với lỗi vi phạm trên, chị H. bị lập biên bản xử phạt hành chính theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, mức phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng, tước bằng lái xe 2 tháng.