Xót xa gái xinh 9x bị bán sang Trung Quốc làm mại dâm

Nạn nhân là Uông Thị L. (SN 1995, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Nghỉ học từ sớm, L phải đi làm thêm sớm để phụ giúp bố, mẹ. Sau gần 5 năm làm thuê ở Hà Nội, đến khoảng cuối tháng 11/2015, L. tiếp tục đi xuống TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để làm thêm tại một quán Karaoke. Sở hữu nước da trắng, mái tóc dài, khuôn mặt khả ái nên L. được nhiều người để ý.

L cho biết: “Khoảng 10h ngày 16/1/2016 (Âm lịch) trong lúc hai chị em đang nghỉ trưa (có một chị quê ở Ninh Bình nữa) thì bị 2 người đàn ông tên Quyết và Thắng tự nhiên xông vào phòng trọ để bắt rồi đưa ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Nạn nhân Uông Thị L. may mắn được giải cứu trong một lần truy quét của lực lượng chức năng (Ảnh Infonet) Sau đó hai người này giao cho một người phụ nữ tên Tuyên và một người đàn ông chuyên đưa người sang Trung Quốc, đến khoảng 21h đêm cùng ngày em bị đưa qua đò”. Bị giam lỏng 4 ngày trong một căn nhà hoang, L. tiếp tục bị các đối tượng bán cho một người phụ nữ tên Hà Mỹ Linh (quê ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và bị các đối tượng ép làm gái bán dâm. Thời gian đầu, L. hay chống cự nên bị đánh đập thường xuyên và bị bầm dập hết cả tay, chân. Thân phận yếu đuối, nên L. đành chấp nhận đi phải đi tiếp khách thường xuyên cho Hà Mỹ Linh. L nhớ lại nơi mình làm việc là một căn nhà không có biển quảng cáo hay gì hết. Ở đây có 8 cô gái đều là người Việt Nam phải bán dâm thường xuyên. Mỗi ngày L và các cô gái trên phải tiếp từ 20 đến 30 khách, giá một lần đi là 100 nhân dân tệ tiền Trung Quốc (tương đương với 350 ngàn đồng tiền Việt Nam). Những cô gái Việt Nam bị lừa bán qua biên giới may mắn được giải cứu (Ảnh minh họa).

L kể: Nhiều cô gái ở quán L. làm đến từ các tỉnh vùng núi phía Bắc như Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai... đều là người đồng bào dân tộc thiểu số như: Thái, Mường, Tày…bị bắt ép tiếp khách cả ngày khiến các cô gái ở đây bị dày vò, tàn tạ về thể xác cũng như tinh thần.

Trong một lần truy quét của Công an Trung Quốc, chỉ một mình L. bị bắt và đưa về Đồn biên phòng Liềm Cóng (Trung Quốc), các cô gái còn lại chạy trốn được.

Ở đây L. khai báo mình bị lừa bán sang Trung Quốc , ký giấy, sau đó được đưa về gần cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) để giam.

Sau khi bị giam khoảng 2 tháng, L. may mắn gặp được một tốp người Việt Nam đi lao động bên Trung Quốc về và được một người phụ nữ quê ở tỉnh Hải Phòng giúp đỡ rồi liên lạc với người nhà L. để làm đơn gửi các cơ quan chức năng Việt Nam nhờ can thiệp và đưa về.

Ngày 2/9/2016, L. được Công an Trung Quốc thả xuống cầu, đưa qua đò về Móng Cái và được lực lượng C45 – Bộ Công an đưa về Hà Nội. Ngày 3/9/2016, L. về đến Nghệ An trong niềm vui khôn xiết của gia đình và người thân.