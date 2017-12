Biệt thự “khủng” trên thửa đất 400m2: Giám đốc Sở XD Nghệ An nói gì?

Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho hay có góp tiền đất cho chủ đầu tư xây dựng biệt thự "khủng", nhà chưa xây dựng và tôi chưa có quyền sử dụng.

Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An xây biệt thự khủng



Thời gian gần đây, dư luận tại Nghệ An xôn xao bàn tán về công trình biệt thự "khủng” đang xây dựng tại vị trí “đất vàng” tại thành phố Vinh (Nghệ An). Thông tin cho rằng, ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của ông Hoàng Trọng Kim, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An.

Ngôi nhà được cho là của Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, ông Hoàng Trọng Kim.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà nói trên nằm tọa lạc trên một vị trí đắc địa, có “hai mặt tiền”, trong đó có một phía tiếp giáp đường nhựa rộng hàng chục mét, thuộc dự án khu biệt thự nhà ở liền kề tại xã Nghi Phú (thành phố Vinh).

Sở dĩ đất tại khu vực này được coi là “đắt xắt ra miếng” vì nằm ở vị trí trung tâm, gần đại lộ Lê Nin. Người dân địa phương coi nơi đây là khu đất ở của những người giàu có với những biệt thự “khủng”, tráng lệ.

Theo quan sát, biệt thự "khủng" được cho là của ông giám đốc sở Xây dựng Nghệ An hiện đã xây dựng 4 tầng, cơ bản đã hoàn thiện phần bên ngoài. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu biệt thự với kiến trúc sang trọng, bề thế.

Ngôi nhà 4 tầng, thiết kế theo kiểu biệt thự được xây dựng trên thửa đất gần 400 m2.

Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An nói gì về biệt thự "khủng"?

Trước những thông tin nói trên, phóng viên báo Gia đình Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trọng Kim – Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An để xác minh thông tin.

Nói về ngôi biệt thự "khủng" trên đất vàng, ông Kim cho hay: “Thông tin này đã có người nói và đưa lên mạng xã hội, tôi cũng nói luôn rằng, nhà này thuộc dự án của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30, tôi có đăng ký góp vốn để đăng ký mua. Hiện tại chủ đầu tư đang tạo lập, tôi chưa phải là chủ sở hữu, vì vậy nói nhà của tôi là không chính xác”.

Theo ông Kim, ngôi nhà có diện tích sàn xây dựng hơn 160 m2 trên thửa đất rộng gần 400 m2. Vị giám đốc khẳng định các thủ tục về xây dựng ngôi nhà này đúng quy định, thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án.

“Tôi có đăng ký mua, mới chỉ mới góp được tiền đất thôi, họ (chủ đầu tư – PV) đứng ra tổ chức xây. Nhà tạo lập chưa xong, tôi đã có quyền sử dụng đâu?”, ông Kim nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tin đồn giá trị thửa đất là đắt đỏ, ông Hoàng Trọng Kim cho biết: “Tôi mua lâu rồi, tôi cũng không nhớ là mình mua hết bao nhiêu. Khi đó họ tính giá đất cho chúng tôi gần 3 triệu (đồng) một mét vuông vì vậy làm sao gọi là nhiều tiền được. (Thửa đất) Gần bốn trăm mét vuông, lúc đầu giá 2,5 triệu, sau tăng lên 2,9 triệu thì là chưa đến một tỷ đồng”.

Theo ông Kim, quá trình thiết kế ngôi nhà nói trên thì vị này được tham gia với tư cách khách hàng, sau đó chủ đầu tư có trách nhiệm trình cơ quan chức năng xét duyệt. Ông Kim cũng cho hay, kinh phí xây dựng “phần thô” của ngôi nhà nói trên khoảng 1,5 đến 2 tỷ đồng.

“Đến phút này tôi nói đó chưa phải là nhà tôi. Chủ đầu tư đang tạo lập, vì vậy ai nói nhà của ông nọ ông kia là không chính xác”, ông Kim khẳng định.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Trọng Kim cho biết hiện gia đình ông đang sinh sống trong căn nhà 4 tầng có diện tích sàn xây dựng 38 m2, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Vinh). Theo đó, ngôi nhà này được gia đình ông Kim xây dựng từ năm 1990.

“Với tư cách là tộc trưởng một chi nhánh trong dòng họ, tôi cũng muốn có một ngôi nhà rộng hơn để mỗi lần công buổi, giỗ chạp có nơi rộng rãi hơn”, ông Kim chia sẻ.

Cận cảnh mặt tiền căn nhà "khủng" được xây dựng tại khu vực trung tâm thành phố Vinh.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc góp vốn mua nhà của ông Hoàng Trọng Kim, phóng viên đã liên hệ với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30. Hai nữ nhân viên có mặt tại văn phòng giao dịch của công ty này xác nhận doanh nghiệp này đang thực hiện dự án nói trên, và ông Hoàng Trọng Kim là khách hàng của công ty.

Một nữ nhân viên cho rằng, khách hàng sau khi mua đất tại dự án thì phải tự bỏ kinh phí xây nhà chứ chủ đầu tư không xây dựng nhà (?).

Nữ nhân viên cho biết, chủ đầu tư chỉ hỗ trợ trong thủ tục xin cấp phép xây dựng, khi khách hàng xây dựng nhà đến một mức độ nhất định thì công ty này sẽ làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phóng viên đề nghị cung cấp thông tin cụ thể hơn thì hai nữ nhân viên giới thiệu liện hệ với ông Nguyễn Trọng Hùng – Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30.

Liên hệ qua điện thoại, ba lần ông Hùng hẹn gặp phóng viên làm việc nhưng sau đó đều cho biết bận công việc nên không thể gặp mặt. Sau đó, phóng viên tiếp tục liên hệ qua điện thoại thì ông Hùng không nghe máy.