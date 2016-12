Xổ số Vietlott ngày 30/12: Giải 30 tỷ sẽ tìm ra chủ nhân?

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 mở thưởng chiều tối nay 30/12/2016 được kỳ vọng sẽ có người trúng giải thưởng Jackpot lên tới 30 tỷ đồng.



Trước đó, Vietlott đã tiến hành kỳ quay thưởng số 70 với kết quả dãy số may mắn mở thưởng tối 28/12 là 02-22-25-33-38-43.



Tuy nhiên, do chưa thể tìm ra chủ nhân của giải Jackpot nên số tiền hơn 21 tỷ đồng sẽ được cộng dồn vào kỳ quay số mở thưởng tiếp theo diễn ra vào ngày hôm nay 30/12.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 28/12.

Vietlott Mega 6/45

Như vậy, nếu có người may mắn trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng số 71, chủ nhân của giải thưởng hoàn toàn có thể nhận được số tiền 30 tỷ đồng.Theo công bố của Vietlott, lịch quay số mở thưởng của sản phẩm Mega 6/45 là vào các ngày thứ 4, thứ 6 và Chủ nhật hàng tuần. Chương trình bắt đầu từ 18h00 và kết thúc vào 18h30.Độc giả có thể cập nhật kết quả Xổ số điện toán Jackpot Mega 6/45 mở thưởng 18h30 ngày 28/12 tại đây. Trước đó, trong kỳ quay thứ 69 vào tối 25/12/2016, xổ số Vietlott Mega 6/45 đã có 2 người trúng giải Jackpot hơn 159 tỷ đồng với dãy số may mắn: 05-12-20-29-34-36.Đây là lần đầu tiên kể từ ngày phát hành (19/07/2016), sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 do Vietlott phát hành có 2 vé trúng giải Jackpot tại một kỳ quay số mở thưởng. Giá trị giải thưởng sau đó đã được chia đôi mỗi vé trị giá 79.616.492.500 đồng.Hiện nhiều người đang chờ đợi Kết quả xổ sốmở thưởng lúc 18h30 chiều tối ngày 30/12/2016.