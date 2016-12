Xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel

Sáng 20/12, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức phiên tòa xét xử phúc thẩm 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel qua biên giới, trốn thuế 22 tỷ đồng xảy ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh.



Trong vụ án này, 12 bị cáo bị truy tố về tội buôn lậu gồm: Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp (Cty DK Đồng Tháp); bị cáo Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á (Cty VTB Đông Á); bị cáo Phạm Văn Khương, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cẩm Phả; cùng 9 bị can khác.

Ngoài ra, hai bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia.

Quang cảnh phiên xét xử.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, Nguyễn Thế Dũng với tư cách là Giám đốc TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết hợp với Công ty VTB Đông Á do Trương Hữu Có làm Giám đốc, Công ty cổ phần thủy sản Minh Khuê do Đặng Thu Ngân làm Giám đốc (bị can Ngân đang bỏ trốn) và một số đối tượng khác lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa để buôn lậu dầu diezel. Tháng 3/2011, Nguyễn Thế Dũng đặt vấn đề với bị can Phạm Hoàng Giang, nguyên Giám đốc Cty Tân Phú Cường, đề nghị Giang giúp Nguyễn Thế Dũng bán dầu tại cảng Vạn Gia (TP Móng Cái, Quảng Ninh). Giang đồng ý và chỉ đạo em ruột là bị can Phạm Văn Báu làm các thủ tục liên quan đến hải quan, cảng vụ, biên phòng để khi Nguyễn Thế Dũng đưa dầu ra bán được thuận lợi.

Nguyễn Thế Dũng tạm nhập dầu diezel về Hải Phòng và Quảng Ninh, bán lại cho Có và Ngân để 2 đối tượng này vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) và Mường Khương (Lào Cai) hoặc vận chuyển bằng đường thủy tại cảng Vạn Gia (TP Móng Cái, Quảng Ninh) để bán cho các đối tượng buôn lậu người Trung Quốc. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo bị can Nguyễn Ngọc Thi, nguyên Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty DK Đồng Tháp, lấy pháp nhân của một doanh nghiệp Trung Quốc, soạn thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, nhằm làm giả hồ sơ tái xuất xăng dầu.

Trong vòng hơn 7 tháng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo tạm nhập gần 7.700 tấn dầu diezel về Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 1 và Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh) để bán cho bị can Có hơn 1.000 tấn dầu, Ngân hơn 3.000 tấn dầu và bị can Vi Văn Dũng (trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh) gần 3.500 tấn dầu. Trị giá hàng buôn lậu số dầu diezel này là hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, hai bị can Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng đã không thực hiện đầy đủ chức trách, xảy ra việc ký giả chữ ký trên biên bản chứng nhận niêm phong hải quan để các bị can trong vụ án sử dụng biên bản này buôn lậu 195 tấn dầu diezel tạm nhập tái xuất

Trước đó, ngày 8/1/2016, TAND Quảng Ninh tuyên án đối với 14 bị cáo. 2 bị cáo Nguyễn Thế Dũng và Trương Hữu Có cùng nhận 19 năm tù về tội Buôn lậu. Cũng với tội danh trên, Vi Văn Dũng (SN 1967, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) bị tuyên phạt 16 năm tù. Nguyễn Ngọc Thi (SN 1975 – cựu Phó trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Dầu khí Đồng Tháp) bị tuyên phạt 13 năm tù. Trần Quốc Việt (SN 1974, cán bộ Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Dầu khí Đồng Tháp) bị phạt tuyên 12 năm tù. Nguyễn Thành Nam (SN 1975, cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Giám định Biển Bắc) bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận các mức án treo đến 7 năm tù. Riêng 2 bị cáo là Phạm Hoàng Giang (SN 1964, cựu Giám đốc Công ty CP Tân Phú Cường) bị tuyên phạt 14 tháng 4 ngày tù trừ vào thời gian tạm giam và Phạm Văn Khương (SN 1970, cựu Đội trưởng Đội Tổng hợp, Chi cục Hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị tuyên phạt 15 tháng tù được hưởng án treo với tội danh không tố giác tội phạm buôn lậu. Ngoài ra, nhóm bị cáo gồm Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long chịu xử phạt cảnh cáo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau phiên xử sơ thẩm ngày 8/1/2016, đã có 12 bị cáo kháng án.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra từ 20 đến 23/12/2016.

Một số hình ảnh về các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm:

Video: Loạt mánh khóe gian lận xăng dầu cực tinh vi (Nguồn: VTV):