Xét xử 2 thanh niên 9X bán bạn gái cùng quê sang Trung Quốc

Thấy một người phụ nữ đang có nhu cầu “tìm hàng” bán sang Trung Quốc, Dương và May đã lừa bán bạn gái để lấy 60 triệu đồng tiêu xài.

Ngày 28/12, TAND Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Văn Dương (SN 1995, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) và Pịt Văn May (SN 1989, trú tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội Mua bán người.



Theo cáo trạng, cuối năm 2012, Lương Văn Dương gặp Lữ Thị Kim (hiện đang sinh sống tại Trung Quốc) và được biết người phụ nữ này đang cần “tìm hàng”. Kim nói nếu Dương tìm được sẽ chia phần trăm nên nam thanh niên này đồng ý. Sau đó, Dương gặp May để bàn kế hoạch.

Sau đó, May đến nhà chị Lương Thị L. (SN 1995, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) chơi. May rủ chị L. đi Sài Gòn để làm may mặc, nghĩ là thật nên chị L. đồng ý.

May điều khiển xe máy chở chị L. ra thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn rồi gọi điện thông báo cho Dương rằng đã tìm được người. Sau đó, May gửi xe máy lại thị trấn rồi bắt xe khách đưa chị L. xuống thành phố Vinh giao cho Dương.

Dương đón xe khách đưa chị L. ra thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Khi đang đi trên xe khách, Lữ Thị Kim liên lạc bảo Dương gặp người phụ nữ tên Hồng để sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Một tuần sau, Kim bán chị L. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 7 vạn Nhân dân tệ (tương đương 210 triệu đồng tiền Việt Nam). Biết bị lừa, chị L. đã tìm cách trốn thoát. Tháng 7/2017, chị Lương Thị L. trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo đến công an huyện Kỳ Sơn. Các đối tượng đã bị bắt giam ngay sau đó.

Sau khi bị bắt, gia đình Dương và May đã tự nguyện khắc phục hậu quả cho người bị hại tổng số tiền 34 triệu đồng. Người bị hại không có yêu cầu đền bù gì thêm.

Khi được nói lời cuối cùng, Dương và May xin HĐXX giảm án để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lương Văn Dương 4 năm 6 tháng tù giam, Pịt Văn May 5 năm tù giam. Về 2 người phụ nữ có liên quan trong vụ án buôn bán người, HĐXX giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra thêm và đưa ra xét xử khi có đủ căn cứ.