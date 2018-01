“Xếp hàng” đợi lượt nhờ Hiệp sĩ săn bắt cướp tại Bình Dương

Hẹn mãi cuối cùng phóng viên cũng gặp được anh Nguyễn Thanh Hải, Câu lạc bộ Hiệp sĩ săn bắt cướp Bình Dương vào một ngày cuối năm Đinh Dậu. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện luôn bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại người dân thông báo các vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra. Nhiều người phải “xếp hàng” đợi đến lượt chia sẻ với anh Hải về vụ việc của mình.



Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội tiếp nhận thông tin vụ việc từ người dân

"Hiệp sĩ săn bắt cướp” là tên gọi thân mật mà người dân tỉnh Bình Dương đặt cho anh Nguyễn Thanh Hải và các đồng đội của anh. Khi xảy ra những vụ cướp giật, đâm xe, gây rối trật tự an ninh..., người dân thường gọi cho anh. Không chỉ người dân tỉnh Bình Dương mà ở những vùng lân cận, cái tên Hải “ săn bắt cướp ” đã quá quen thuộc.

Anh Nguyễn Thanh Hải cho biết, những ngày này, ước tính mỗi ngày anh nhận được hơn 20 cuộc điện thoại của người dân báo các vụ cướp giật, mất trộm, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, cần giúp đỡ. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, anh và các đồng đội của mình đã “phá” được hơn 30 vụ án trộm cắp, còn năm 2017 “phá” được 97 vụ.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải chia sẻ: “Thời điểm trước tết, anh em trong đội khá bận với nhiều vụ việc của người dân nhờ cậy. Khó khăn rất nhiều, không thể kể hết, nhưng người dân gọi điện cần hỗ trợ là anh em sẵn sàng tích cực đi tìm tài sản bị mất trả lại cho người bị hại”.

Anh Hải cùng các đồng đội đang sở hữu 47 bằng khen của các cơ quan, ban, ngành từ cấp bộ đến địa phương vì thành tích dũng cảm bắt cướp. Đặc biệt, phần thưởng cao nhất là Huân chương chiến công hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng năm 2012. Những phần thưởng này như động lực tiếp thêm sức mạnh cho anh và các đồng đội trong câu lạc bộ để tiếp tục công việc tình nguyện, thầm lặng và nguy hiểm này. Số điện thoại của Hải “Săn bắt cướp” cũng như nhiều thành viên khác trong Câu lạc bộ dường như đã trở thành đường dây nóng không chỉ của người dân thị xã Thủ Dầu Một, mà còn cả tỉnh Bình Dương, thậm chí các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh…

Hàng ngày, các thành viên trong “Câu lạc bộ săn bắt cướp” của anh Hải chia thành nhiều nhóm, với 3 - 4 người/nhóm, mỗi người một xe máy, rảo quanh nhiều tuyến đường. Phát hiện các đối tượng nghi ngờ, các thành viên tổ chức đeo bám, đợi đối tượng gây án là các anh ra tay tóm gọn. Tuy công việc vất vả, thường xuyên phải gác lại việc gia đình, nhưng khi mang lại niềm vui cho người dân thì động lực của các hiệp sĩ lại tăng lên nhiều lần.

Anh Phan Văn Tú, thành viên “ Câu lạc bộ Hiệp sĩ săn bắt cướp Bình Dương" chia sẻ: “Vợ cằn nhằn, đón con cái tan học nhiều hôm bị muộn, cùng nhiều chuyện khác, nhưng rồi mình cũng sắp xếp công việc cho hợp lý để cùng anh em đi tuần hàng ngày, từ sáng tới đêm luôn. Giúp mọi người lấy lại được tài sản bị mất, họ vui nên mình cũng có động lực để tiếp tục làm”.

Suốt 20 năm gắn mình với “nghiệp” săn bắt cướp, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội đã phá hơn 2.000 vụ án, bắt hơn 3.200 tên tội phạm. Trong số nghi phạm, có những kẻ là người cầm đầu băng cướp, cũng có những kẻ bắt cóc con tin hoặc chuyên trộm cắp, đòi nợ thuê… Những "chiến công" này đã làm nên tên tuổi cũng như sự tin yêu của người dân đối với anh Hải và các “hiệp sĩ”.

Anh Quách Lương Tuấn Sơn, người dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhận xét, mô hình hiệp sĩ của anh Hải rất hữu ích. Mong sao cơ quan chức năng sẽ kết hợp và tạo điều kiện tốt để mô hình này phát triển mạnh hơn nữa.

Người dân Bình Dương nhờ "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải "phá án"

Nhiều năm qua, anh Nguyễn Thanh Hải và các thành viên trong câu lạc bộ "Hiệp sĩ săn bắt cướp Bình Dương” đã năng nổ, nhiệt tình, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự. Câu lạc bộ là một điển hình của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đại tá Võ Văn Phúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung củng cố phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn giáp ranh để tính hiệu quả của các phong trào được phát huy, lan rộng, mang lại hiệu ứng xã hội cao nhất.

Gắn mình với đội phòng chống tội phạm bao nhiêu năm là bấy nhiêu Tết anh Nguyễn Thanh Hải cùng các anh em trong "Câu lạc bộ Hiệp sĩ săn bắt cướp Bình Dương” hầu như không được bên gia đình trọn vẹn. Tết này cũng vậy, anh Hải cùng đồng đội gác lại niềm vui cá nhân, “gác” cho người dân được vui xuân, đón tết an lành./.