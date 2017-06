Xe tự chế "náo loạn" đường phố Hà Nội

Trả lời PV, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, năm 2016, Công an các cấp của TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý trên 6900 xe ba bánh, 4 bánh, phạt tiền trên 2,7 tỷ đồng. Cùng với đó là thực hiện tịch thu, tiêu hủy 342 xe ba bánh các loại. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho rằng, mặc dù lực lượng chức năng đã ra quân, quyết liệt xử lý xe ba bánh, nhưng tình hình vẫn còn phức tạp, nhất là tình trạng giả danh thương binh. Ngoài ra, Giám đốc Công an Hà Nội còn thông tin, khi bị lực lượng chức năng tiến hành thu giữ xe, có hàng trăm thương binh, bệnh binh đến gây áp lực.