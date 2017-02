Xế hộp đâm vào trạm thu phí, cả nhà kẹt cứng trong xe

Vụ tai nạn giao thông xế hộp đâm vào trạm thu phí xảy ra vào lúc 19h45 phút, ngày 1/2/2017 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai (Nghệ An).



Theo thông tin ban đầu, chiếc xe 4 chỗ mang biển kiểm soát 36A - 153.19 (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông hướng Vinh - Thanh Hóa. Khi đến đầu trạm thu phí Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai thì bất ngờ nổ lốp trước lao sang dải phân cách bên trái.

Hiện trường vụ tai nạn tại Trạm thu phí Hoàng Mai.

Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Cầu Rộ khiến 2 người thiệt mạng.

tai nạn giao thông

Mặc dù tài xế cố đánh tay lái nên chiếc xe tiếp tục lao về phía trước và đâm vào mố cầu dẫn vào trạm thu phí. Cú đâm mạnh làm chiếc xe bị hư hỏng nặng, biến dạng và khiến 5 người trong gia đình gồm hai vợ chồng, 2 con nhỏ và một người đi cùng bị kẹt cứng trong xe.Nhận được tin báo của người dân ngay lập tức các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (CA tỉnh Nghệ An) điều động 1 xe chỉ huy và 2 xe chuyên dùng cùng 25 chiến sĩ lập tức đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn.Tại hiện trường, các chiến sĩ đã phá cửa giải cứu 5 người mắc kẹt bên trong, trong đó tài xế bị thương nặng nguy kịch được kịp thời đưa đi cấp cứu. Nhận thấy phần đầu xe ô tô có biểu hiện dễ bốc cháy nên các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã phun nước làm mát tránh chiếc xe bị cháy nổ.Lực lượng CSGT Công an TX Hoàng Mai cũng đã có mặt để phân luồng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.Cũng trong một diễn biến khác, vào khoảng 13h ngày 1/2, tại khu vực cầu Rộ thuộc địa phận 2 xã Võ Liệt và Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xảy ra vụkhiến 4 người thương vong.Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô mang BKS 37C – 062.02 do anh Phạm Văn L. (41 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh) điều khiển, khi đang lưu thông trên cầu Rộ thì bất ngờ va chạm với 2 xe máy mang BKS 29U6 - 2956 và 37 H6 - 4607.Cú đâm khiến 3 người trên 2 xe máy rơi xuống chân cầu ở độ cao khoảng hơn 20 mét, khiến 2 nạn nhân là bà Nguyễn Thị X. và con dâu Vi Thị H. tử vong tại chỗ; còn cháu Võ Văn H. (3 tuổi) tử vong vào chiều tối cùng ngày tại bệnh viện.Riêng anh Võ Văn T. bố của cháu bé 3 tuổi bị văng vào lan can, đứt chân và bị thương nặng; tại hiện trường, 2 chiếc xe máy hư hỏng nặng.Sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.