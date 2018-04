Xe gỗ của Phượng “râu” bon bon trên đường, địa phương không biết?

Cơ quan chức năng Đắk Nông thừa nhận gỗ của Phượng "râu" "bon bon từ rừng ra" nhưng đến khi Bộ Công an vây ráp, bắt quả tang, địa phương mới biết?

Bãi tập kết gỗ của Phượng "râu" sát đồn biên phòng Bo Heng có nhiều xe reo dùng để kéo gỗ từ rừng ra - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo các trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - C49, ông Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu", 50 tuổi) ở thị trấn Ea T’Linh, Cư Jut, Đắk Nông là một người có máu mặt trong giới buôn bán, kinh doanh gỗ nổi tiếng tại địa phương.

Để bắt gọn đường dây buôn lậu gỗ xuyên biên giới của ông trùm này, các trinh sát C49 đã phải mất nhiều tháng trời điều tra, thu thấp chứng cứ….

Tóm gọn Phượng "râu" như thế nào?

Trước đó, sáng 27-4 Bộ Công an bắt quả tang 2 xe gỗ (nhóm II đến nhóm V, khối lượng khoảng 37,5m3) của Phượng "râu" không có giấy tờ hợp pháp.

Qua lời khai, các trinh sát vây ráp và bắt giữ Phượng "râu" khi đang tính bỏ chạy khỏi lán trại - nơi tập kết gỗ phi pháp tại tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn, gần đồn biên phòng Bo Heng (đồn 747).

Phượng "râu" được di lý về Công an huyện và bị bắt khẩn cấp ngay trong ngày cùng nhiều tang vật, sổ sách khác liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển gỗ lậu …

Một trong hai xe gỗ của Phượng "râu" bị Bộ Công an bắt giữ - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo một trinh sát của C49, để phá được chuyến án, các trinh sát phải tổ chức lực lượng từ nhiều tháng trời, tìm các trọ xung quanh căn nhà của Phượng "râu" nằm trên quốc lộ 14 theo dõi, mật phục.

Một số trinh sát khác phải cải trang thành người đi rừng để thu thập chứng cứ đánh án. Các chứng cứ liên tục được báo về Ban chuyên án để chuẩn bị vây ráp, bắt quả tang.

Khoảng 4h chiều ngày 26-4, tất cả lực lượng được lệnh xuất phát từ TP.HCM di chuyển về phía tỉnh Đắk Nông.

Tham gia chuyên án liên quan đến Phượng "râu" còn có các lực lượng Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - C44 và nhiều cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an.

Việc điều động lực lượng, đánh án phải hết sức bí mật, tránh "bứt dây động rừng", nếu không chuyên án bắt giữ Phượng "râu" sẽ đổ bể…

Một bãi gỗ khác của Phượng "râu" tại huyện Cư Jut đang được Bộ công an kiểm kê, phân loại - Ảnh: TRUNG TÂN

Rạng sáng 27-4, các lực lượng được chia thành 3 nhóm, ém quân trong nhiều xe tải đậu rải rác trên quốc lộ 14, 14C chờ nhận lệnh.

Đến giờ "G" (3h sáng 27-4), tất cả các nhóm cùng xuất kích, truy bắt các đội tượng trên hai xe tải chở gỗ lậu cũng như lán trại của Phượng "râu" nằm sâu trong rừng, sát biên giới…

"Không thể chấp nhận việc phá rừng, vận chuyển gỗ công khai ra khỏi "rừng cấm" (Vườn quốc gia Yok Đôn) một cách dễ dàng như vậy. Rất nhiều cán bộ liên quan đã làm ngơ cho đường dây Phượng "râu" nhiều năm nay, không thể để yên được" - trinh sát này nói.

Gỗ ra khỏi rừng, địa phương không hay biết?

Một bãi gỗ khác cũng của Phượng "râu" nằm sát biên giới, nhưng đây là gỗ trục vớt và Phượng mua thanh lý lại - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 29-4, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đang cùng Bộ Công an củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phượng "râu" và các đồng phạm về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo điều 232 Bộ luật hình sự 2015.

Ông Hà Công Tài - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng 4 cho biết chiều qua, đơn vị cùng Cục kiểm đã có chuyển khảo sát thực địa quanh khu vực lán trại của Phượng "râu", sát đồn biên phòng Bo Heng.

"Đến nay chưa phát hiện hiện trường khai thác, bãi tập kết gỗ trong địa phận Vườn quốc gia Yok Đôn. Qua khảo sát mới phát hiện gỗ bị chặt, bãi tập kết gỗ bên kia suối Đắk Đam" - ông Tài nói.

Gỗ tang vật bắt của Phượng "râu" tại trụ sở Hạt kiểm lâm Cư Jut - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo ghi nhận của phóng viên, lán trại của Phượng "râu" câu điện sinh hoạt từ đồn biên phòng Bo Heng cách đó khoảng 300m, lấy nước tắm giặt từ suối Đắk Đam.

Công an cho rằng có việc khai thác, vận chuyển gỗ từ khu vực này về bãi tập kết gỗ của Phượng "râu" tại huyện Cư Jut. Tuy nhiên, thượng tá Tùng nói "không hề phát hiện hành vi khai thác, vận chuyển gỗ của ông Phượng râu".

"Việc người của ông Phượng có khai thác gỗ trái phép hay không, ở đâu đồn không biết" - ông Tùng nói.

Cũng theo ông Tài, đơn vị đang yêu cầu các đơn vị trực thuộc xác minh "đường đi hai xe gỗ của ông Phượng mới bị Bộ Công an bắt giữ".

Trong khi đó, ông Trần Văn Giảng - hạt trưởng Hạt kiểm lâm Cư Jut - thừa nhận không hề hay biết gì về việc các xe gỗ của Phượng "râu" đi từ biên giới về trung tâm huyện.

Theo ông Giảng, "khả năng cao các xe gỗ của Phượng "râu" đi theo đường quốc phòng" về Cư Jut, không phải đi đường 14C về huyện Đắk Mil".

Ông Giảng khẳng định các xe gỗ không đi vào các đường tránh, đường xương cá mà "bon bon trên đường quốc phòng", nhưng tại sao không bị phát hiện thì đang xác minh.

Ông trùm Phượng "râu" bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng - Ảnh: TRUNG TÂN

"Vụ việc xảy ra trên địa bàn, chắc chắn có trách nhiệm của Hạt kiểm lâm và các đơn vị liên quan rồi. Tuy nhiên vụ việc đang điều tra, khi nào có kết luận thì Chi cục kiểm lâm, Hạt kiểm lâm mới rà soát, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân tập thể liên quan" - ông Giảng nói.

Về việc các xe gỗ của Phượng "râu" phải chung chi mới "bon bon trên đường" được, ông Giảng nói "tôi không biết đâu".