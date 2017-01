"Xe điên" đâm vào nhà dân rạng sáng, 3 người thương vong

Khoảng 4h sáng 20/1, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn khối An Thịnh, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng do xe điên khiến 3 người thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 37C-01320 chở trâu bò, chạy theo hướng Vinh - Hà Nội. Khi đi đến địa bàn phường Quỳnh Thiện thì bất ngờ mất lái, đâm vào một người phụ nữ khoảng 50 tuổi (chưa rõ danh tính) đang đi bộ bên đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, chiếc xe này tiếp tục húc đổ hàng loạt cột điện rồi đâm vào 2 nhà dân bên đường, khiến 1 phần ngôi nhà bị sập, hư hỏng nặng.

Bức tường đổ sập đè lên cabin xe tải khiến tài xế mắc kẹt bên trong, người dân phải dùng xà beng cạy cửa, phá tường giải cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn có 4 người đang ngủ trong 2 ngôi nhà bị húc, may mắn chỉ có một người bị thương nhẹ.