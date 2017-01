Xe đầu kéo container lao vào nhà dân giữa Sài Gòn

Đến gần trưa nay (10/1), hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo container đâm sập 2 nhà dân ở TP HCM đã được ngành chức năng giải toả, xử lý xong. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, xe đầu kéo container mang BKS 51C - 231.46, lưu thông trên đường hướng từ ngã 6 Gò Vấp về cầu vượt Quang Trung. Khi đến gần nút giao với đường Thống Nhất (phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM) thì bất ngờ lao qua trái, đâm hơn 10m dải phân cách bằng sắt. Chiếc xe tiếp tục lao sang bên kia đường, đâm gãy một cột điện rồi đâm vào 2 xe máy đang dựng trên vỉa hè. Chưa dừng lại, xe container đâm tiếp vào tiệm sửa xe máy và shop quần áo ở số 471 và 473 đường Quang Trung. Vụ việc xe container lao vào nhà dân giữa Sài Gòn làm nhiều người đang ngồi uống cà phê gần hiện trường hốt hoảng tháo chạy, rất may không ai bị thương. Sự cố còn khiến cửa trước và bức tường 2 căn nhà bị bể đổ, hư hỏng nặng. Nhiều mét dải phân cách, 1 cột điện và 2 xe máy nằm la liệt. Nhiều người đang ngủ trong 2 căn nhà bị tông sập bị một phen hú vía, nhanh chóng tìm lối sau để thoát thân. "Ngay vị trí bị xe container tông sập trong nhà tôi, thường ngày 2 đứa cháu nội tôi hay chơi ở đó. Rất may, đêm khuya tất cả đều ngủ bên trong nên đã thoát chết", một người dân bị thiệt hại chia sẻ. Sau khi vụ việc xảy ra, tổ xử lý TNGT thuộc Đội CSGT Công an quận Gò Vấp nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc. Giao thông qua khu vực cũng bị ùn ứ nghiêm trọng.

Đến gần trưa nay (10/1), hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo container đâm sập 2 nhà dân ở TP HCM đã được ngành chức năng giải toả, xử lý xong. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, xe đầu kéo container mang BKS 51C - 231.46, lưu thông trên đường hướng từ ngã 6 Gò Vấp về cầu vượt Quang Trung. Khi đến gần nút giao với đường Thống Nhất (phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM) thì bất ngờ lao qua trái, đâm hơn 10m dải phân cách bằng sắt. Chiếc xe tiếp tục lao sang bên kia đường, đâm gãy một cột điện rồi đâm vào 2 xe máy đang dựng trên vỉa hè. Chưa dừng lại, xe container đâm tiếp vào tiệm sửa xe máy và shop quần áo ở số 471 và 473 đường Quang Trung. Vụ việc xe container lao vào nhà dân giữa Sài Gòn làm nhiều người đang ngồi uống cà phê gần hiện trường hốt hoảng tháo chạy, rất may không ai bị thương. Sự cố còn khiến cửa trước và bức tường 2 căn nhà bị bể đổ, hư hỏng nặng. Nhiều mét dải phân cách, 1 cột điện và 2 xe máy nằm la liệt. Nhiều người đang ngủ trong 2 căn nhà bị tông sập bị một phen hú vía, nhanh chóng tìm lối sau để thoát thân. "Ngay vị trí bị xe container tông sập trong nhà tôi, thường ngày 2 đứa cháu nội tôi hay chơi ở đó. Rất may, đêm khuya tất cả đều ngủ bên trong nên đã thoát chết", một người dân bị thiệt hại chia sẻ. Sau khi vụ việc xảy ra, tổ xử lý TNGT thuộc Đội CSGT Công an quận Gò Vấp nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc. Giao thông qua khu vực cũng bị ùn ứ nghiêm trọng.