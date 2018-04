Xe bán tải vượt ẩu, tông 2 thanh niên đi xe máy nguy kịch

Lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (TP Vinh, Nghệ An), 2 thanh niên đi trên xe máy đã bị xe ô tô bán tải vượt ẩu, lấn làn, tông nguy kịch.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng gần 16 giờ ngày 22-4, trên đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Otofun Nghệ An

Vào thời gian trên, xe ô tô bán tải BKS 37C-218.91 lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, khi đến đoạn gần Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ An thì xe ô tô bán tải vượt xe ô tô chạy cùng chiều. Do vượt thiếu quan sát, lấn làn nên xe ô tô bán tải đã tông trực diện vào xe máy BKS 37B2-859.96 do một thanh niên chở theo một người lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 2 thanh niên bị xe ô tô hất văng lên cao , rơi xuống đường bất tỉnh tại chỗ. Xe ô tô bán tải bị dập nát phần đầu, xe máy hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân bị thương nặng vào bệnh viện cấp cứu.