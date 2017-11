Vừa giật được điện thoại iPhone, lập tức rủ bạn gái đi chơi

CQĐT CAQ Hồng Bàng, TP. Hải Phòng ngày 9/11 cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt đối tượng Nguyễn Trọng Hồng (SN 1980, trú ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng), để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.



Theo tài liệu của CQĐT, hành vi phạm tội của đối tượng Hồng bị đưa vào “tầm ngắm” từ trung tuần tháng 10/2017, sau khi trên địa bàn quận Hồng Bàng và một số vùng giáp ranh xảy ra hiện tượng cướp giật. Đối tượng gây án thường hoạt động độc lập, phóng xe máy tốc độ cao và chọn thời điểm trước giờ cao điểm buổi chiều. Xác lập chuyên án đấu tranh, CAQ Hồng Bàng dựng được nghi can Nguyễn Trọng Hồng, người vừa ra tù đầu năm 2017 song đã sớm có biểu hiện bất minh.

Đối tượng Hồng ...

...và tang vật vụ án

Khoảng 15h15 ngày 5/11, CAP Sở Dầu, quận Hồng Bàng nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Tuyết (50 tuổi, trú ở quận Hồng Bàng) về việc trước đó ít phút, trên đường đi bộ từ nhà ra chợ Sở Dầu, chị bị một đối tượng nam giới đi xe máy ngược chiều giật mất chiếc túi xách, bên trong có điện thoại iPhone 6 và 6 triệu đồng. Qua mô tả của người bị hại, cùng với việc rà soát, thu thập dữ liệu camera quanh khu vực trên, cơ quan Công an xác định ngay nghi can gây án là Nguyễn Trọng Hồng.

Lập tức, các mũi trinh sát tiến hành truy bắt kẻ cướp giật. Hơn 17h cùng ngày, tại địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, các trinh sát đã phát hiện, tóm gọn Nguyễn Trọng Hồng khi đối tượng đang điều khiển xe máy chở 1 cô gái trẻ. Lực lượng Công an thu giữ trên người Hồng chiếc điện thoại iPhone 6, tang vật vụ cướp giật .

Tại CQĐT, Nguyễn Trọng Hồng đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi gây án trót lọt, Hồng lấy chiếc điện thoại di động, tiền mặt rồi vứt chiếc túi xách. Có điện thoại và kha khá tiền, Hồng định rủ bạn gái đi ăn tiêu, thì bị tóm.

Vụ án đang được CQĐT CAQ Hồng Bàng tiếp tục điều tra mở rộng.