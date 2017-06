Vụ tự tử bằng dây thun quần: “Con tôi chết quá bất thường“

Ngày 16/6, gia đình bà Từ Thị Nhường (39 tuổi, quận Thủ Đức) tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan chức năng khi người chồng tên Tâm đột ngột tử vong, nghi ngờ do tự tử sau một đêm được Công an phường Tam Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM) mời lên làm việc.

Vợ ngất xỉu tại công an phường



Theo bà Nhường, tối 13/6, một công an phường tên Nam đến nhà mời chồng bà lên trụ sở để làm việc. Ông Tâm vào nhà tắm thay vội áo thun cũ và chiếc quần dù. Sáng hôm sau, người vợ ngủ dậy không thấy chồng đâu, đang lo lắng thì một công an đi cùng tổ trưởng khu phố đến mời bà lên phường.



“Mấy lần công an xuống mời chồng tôi thì anh Tâm lên xíu rồi về, có trễ lắm thì cũng 1-2 tiếng. Tối qua tôi mệt quá, làm xong đi ngủ luôn, cứ tưởng là chồng về rồi”, bà Nhường thông tin.



Theo bà Nhường, sau khi lên phường, một công an nói tôi bình tĩnh rồi hỏi ở nhà có ai làm gì anh Tâm buồn không mà anh thắt cổ tự tử bằng sợi dây thun quần.



“Vợ chồng tôi sống lâu nay không bao giờ đánh nhau, tức quá thì lớn tiếng vài câu chứ chưa bao giận quá một ngày. Tôi nghe chồng chết thì vô cùng bất ngờ, rồi ngất xỉu”, bà Nhường nghẹn lời.



Bà Nhường cho biết mình có 3 người con, 2 đứa con trai nhỏ còn đang độ tuổi đi học. Bà nhận giặt đồ thuê cho bà con xung quanh để trang trải cuộc sống. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, giờ mất đi người trụ cột, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn.



"Con tôi chết quá bất thường"



Con trai ông Tâm đang thắp hương cho cha. Ảnh: Thái Linh.

thắt cổ

Ông Ngô Văn Lâu (cha nạn nhân Tâm) mất ngủ nhiều đêm vì cái chết bất thường của người con trai. Người đàn ông 60 tuổi trông yếu hẳn đi, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe, ông kể con trai mình từng dính đến ma túy. Sau khi đi trại về được 4 năm, anh Tâm chăm chỉ làm ăn, không có biểu hiện gì bất thường, cũng không buồn chuyện gì để tự tử.Sau khi xảy ra vụ việc, chiều hôm đó, một người tên Liêm (Phòng Cảnh sát Điều tra PC44, Công an TP.HCM) gọi tôi xuống nhà xác An Bình nhận diện trước khi pháp y khám nghiệm.“Tôi thấy 2 mắt con tôi có tụ máu, mặt bị sưng, cổ nẹp như những người bị trật cổ mà bệnh viện hay làm”, ông Lâu hoài nghi về cái chết của con trai mình.Người đàn ông tuổi lục tuần thắc mắc thêm: “Công an phường chỉ cách nhà có mấy trăm mét, tại sao khi phát hiện con tôikhông thông báo để gia đình đến chứng kiến. Công an chỉ gọi chúng tôi lên khi mọi việc đã xong, con tôi đã được đưa đến nhà xác”.Trung tá Huỳnh Văn Dư, Trưởng Công an phường Tam Bình xác nhận có sự việc trên. "Hiện vụ việc đang được PC44 (Công an TP.HCM) thụ lý, phường không cung cấp được thông tin cho báo chí", ông Dư nói.Sáng 16/6, trao đổi với Zing.vn, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết Quận ủy và Ủy ban đã nghe báo cáo về vụ việc và đang chỉ đạo công an quận phối hợp với cơ quan chức năng của Công an TP làm rõ. Sau đó báo cáo kết quả với Thanh tra Quận ủy, Ban giám đốc Công an TP.Trung tá Nguyễn Quang Thắng, Phó phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, thì cho biết chưa nhận được báo cáo vụ việc từ Công an quận Thủ Đức. Cán bộ phòng này nói mới biết sự việc qua báo chí.