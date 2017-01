Vụ tai nạn 18 người thương vong: Do xe container nổ lốp, mất lái

Cuối ngày 4/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Bôn, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn của Ban An toàn giao thông (BATGT) tỉnh Đồng Nai cho biết: Đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụxảy ra trên cao tốc TP HCM – Long Thành –Dầu Giây, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Theo người phát ngôn BATGT Đồng Nai, vụ tai nạn xảy ra lúc 4h50 rạng sáng cùng ngày tại Km 40+500, thuộc ấp 5, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Nhiều nạn nhân đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, TP HCM sau vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo container BKS 51C-573.60 do tài xế Hoàng Mạnh Hùng (36 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng từ Dầu Giây về Long Thành đã bất ngờ mất lái, lấn sang phần đường bên phải đụng vào rào chắn và đuôi xe chắn ngang đường. Cùng lúc này, xe khách (loại 45 chỗ) BKS 77B-010.40 do anh Cao Đình Tân (45 tuổi, quê tỉnh Bình Định) trên xe chở 18 người và xe khách (45 chỗ) BKS 77B-009.38 do Nguyễn Văn Nhơn (42 tuổi, quê tỉnh Bình Định) chở 30 hành khách lưu thông cùng chiều từ phía sau đã đồng loạt tông vào xe container gặp nạn nằm chắn ngang đường.