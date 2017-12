Vụ án PVP Land: Vì sao Viện kiểm sát đình chỉ truy tố Đặng Sỹ Hùng?

(Kiến Thức) - Do bị can Đặng Sỹ Hùng đã chết nên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can này trong vụ án “ tham ô tài sản” xảy ra tại PVP Land và Cty Cổ phần Minh Ngân.

Thông tin mới nhất liên quan vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại PVP Land và Cty Cổ phần Minh Ngân, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Đặng Sỹ Hùng - nguyên Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) do bị can này đã tử vong.



Để khắc phục hậu quả của vụ án mà các đối tượng đã chiếm đoạt 49 tỷ đồng (theo cáo buộc của cơ quan điều tra), cơ quan CSĐT xác định, bị can Đặng Sỹ Hùng sau khi chết không có tài sản riêng. Tuy nhiên, gia đình bị can Hùng đã nộp lại cơ quan CSĐT số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Trong vụ án trên, Trịnh Xuân Thanh đã nhận 14 tỷ đồng.

Trước đó, trong kết luận điều tra vụ án của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an nêu rõ, bị can Đặng Sỹ Hùng, nguyên Trưởng phòng Kinh tế Công ty PVP Land đã đại diện PVP Land cùng các cổ đông Cty Xuyên Thái Bình Dương ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần với giá 52 triệu đồng /m2 đất, sau đó Hùng đã cùng Nguyễn Ngọc Sinh, Tổng Giám đốc PVP Land, lập Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2 đất (chênh 18 triệu đồng/m2) rồi nhờ Thái Kiều Hương, Phó Tổng GĐ Cty Cổ phần Đầu tư Vietsan tác động để Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty PVC; Đào Duy Phong, Chủ tịch HĐQT PVP Land chấp thuận cho chuyển nhượng cổ phần để chiếm đoạt tiền chênh lệch giá.

Bản thân Hùng đã nhận 20 tỷ đồng của Lê Hòa Bình. Do bị can Đặng Sỹ Hùng đã chết nên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can này.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3/2010, do có nhu cầu mua lại dự án xây dựng lên Lê Hòa Bình đã gặp Huỳnh Nguyễn Quốc Duy. Thông qua Duy, Lê Hòa Bình đã gặp Đặng Sỹ Hùng - Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Cty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) – doanh nghiệp sở hữu 50,5% cổ phần của Công ty Xuyên Thái Bình Dương và thỏa thuận với Hùng, Duy để mua 100% cổ phần của các cổ đông Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 52 triệu đồng/m2 tại dự án Nam Đàn Plaza.

Trên cơ sở thỏa thuận với Bình, Hùng đã liên lạc, thông báo cho các cổ đông công ty Xuyên Thái Bình Dương về việc trên. Hùng và Duy cũng sắp xếp cho Lê Hòa Bình gặp đàm phán với các cổ đông Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Kết quả đàm phán, các bên đã thống nhất ký hợp đồng đặt cọc ngày 27/3/2010 giữa bên mua do Lê Hòa Bình đại diện và bên bán là 5 cổ đông gồm PVP Land, VNPT Land, Công ty Vietsan, công ty Nam Hà Thành. Trong đó, Đặng Sỹ Hùng đại diện PVP Land theo ủy quyền của TGĐ Nguyễn Ngọc Sinh. Sau đó, Đặng Sỹ Hùng đã báo cáo Nguyễn Ngọc Sinh về kết quả đàm phán, ký hợp đồng trên.

Đặng Sỹ Hùng cũng là người đã nhờ Thái Kiều Hương – Phó TGĐ Công ty Vietsan tác động Trịnh Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT PVC chấp thuận cho PVP Land chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Sau đó, Hương đã nhờ Đinh Mạnh Thắng tác động, kết nối gặp Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 15/4/2010, theo yêu cẩu của Đặng Sỹ Hùng, Lê Hòa Bình và Đặng Thị Kim Thoa đã ký 5 séc rút 20 tỷ đồng giao cho chị Trần Thị Huế và Trần Văn Ngân – nhân viên công ty Minh Ngân giao đủ cho Hùng 20 tỷ. Trong số 20 tỷ đồng này, Hùng đưa cho vợ là Nguyễn Thị Thu Hồng 12 tỷ để gửi tiết kiệm. Chị Hồng xác nhận và đã gửi 12 tỷ cùng tiền lãi cho cơ quan điều tra.

Bị can Đặng Sỹ Hùng khi còn sống đã khai nhận, Hùng đã có báo cáo chi tiết với Nguyễn Ngọc Sinh về việc đàm phán và cùng các cổ đông ký hợp đồng đặt cọc bán cổ phẩn với giá 52 triệu đồng/m, còn hợp đồng 66 bán với giá 34 triệu/m2 căn cứ vào đâu thì Hùng không rõ mà chỉ được nghe ông Đinh Ngọc Bình (phó Tổng giám đốc) và bà Nguyễn Thị Mai Lan (thư ký HĐQT) nói hợp đồng ký với giá này là theo ý kiến chỉ đạo của Đào Duy Phong (ông Bình và bà Lan không xác nhận nội dung này) . Hùng đã nhận 20 tỷ đồng từ chị Trần Thị Huế.

Trước đó, cơ quan điều tra đã đưa ra kết luận vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại PVP Land và Cty Cổ phần Minh Ngân và đề nghị truy tố các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) và các đồng phạm, cơ quan CSĐT cáo buộc trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza với giá thấp hơn thực tế, các đối tượng chiếm đoạt số tiền 49 tỷ đồng. Trong đó Trịnh Xuân Thanh được chia 14 tỷ đồng; Đào Duy Phong 10 tỷ, Nguyễn Ngọc Sinh 2 tỷ, Đặng Sỹ Hùng 20 tỷ, Đinh Mạnh Thắng 5 tỷ đồng.

8 bị can bị đề nghị khởi tố gồm: Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT PVC, Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên tổng giám đốc PVP Land, Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land, Lê Hòa Bình, chủ tịch HĐQT Công ty 1/5,Nguyễn Thị Kim Thoa, cựu kế toán trưởng công ty 1/5, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, nghề môi giới, Thái Kiều Hương, nguyên phó tổng giám đốc công ty VietSan, Đinh Mạnh Thắng, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Dầu khí.