Vụ án Đinh La Thăng: Ai bị đề nghị bồi thường gần 120 tỷ cho PVN?

Chiều 11/1, phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng cùng 21 đồng phạm tiếp tục diễn ra xoay quay phần luận tội. (Xem thêm >> Đề nghị ông Đinh La Thăng 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân)

Cụ thể, sau khi đề nghị mức án cho các bị cáo, đại diện VKS đề nghị về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo Đinh La Thăng cùng các đồng phạm bồi thường hơn 119 tỷ đồng.

Đại diện VKS đề nghị rõ ràng, các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phùng Đình Thực, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Đức Thuận, Ninh Văn Quỳnh, Lê Đình Mậu, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Tiến Đạt phải liên đới bồi thường cho Nhà nước mà PVN là đại diện số tiền hơn 119,8 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh La Thăng được dẫn giải lên xe thùng đưa về trại giam T16 (Bộ Công an) sau phiên xử chiều ngày 11/1.

Viện kiểm sát đề nghị Tòa tuyên trả lại cho PVN số tiền bị cáo Nguyễn Quốc Khánh tự nguyện nộp khắc phục hậu quả. Trả lại cho PVC số tiền đã thu giữ của các bị cáo và gia đình các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, đại diện VKS đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo Trịnh Xuân Thanh , Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển có trách nhiệm liên đới bồi thường cho PVC số tiền chưa khắc phục là 1,5 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh phải bồi hoàn cho PVC số tiền còn chiếm đoạt là 2 tỷ đồng, Nguyễn Anh Minh bồi hoàn tiếp cho PVC số tiền còn chiếm đoạt chưa khắc phục là 88,24 triệu đồng.

Ngoài ra, VKS đề nghị tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để đảm bảo cho việc thi hành án một căn biệt thư cao cấp ở Hà Nội; căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; ôtô Mazda CX5 màu trắng, biển kiểm soát 30A-970.97 đã giao cho con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh bảo quản và phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh cùng hai con trai; phong tỏa chứng khoán của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh, không cho chuyển nhượng…