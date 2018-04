Vợ trẻ nhảy sông tự vẫn làm chồng chết đuối

Hôm nay (10.4), Lao Động đã có thông tin thêm về nguyên nhân vụ nhảy Cầu Tàu Thị trấn Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương làm một người thiệt mạng.



Vào 15h30 chiều 6.4, chị Trần Kim P (20 tuổi) cùng chồng là Trương Văn An (24 tuổi) và 2 người bạn nam khác, đều trú huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đi uống bia về.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ.

Do có mâu thuẫn với chồng trước đó nên P lấy xe gắn máy chạy về Cầu Tàu, sông Tàu, thị trấn Dầu Tiếng để nhảy cầu tự vẫn.

Anh An cùng một người bạn nam khác chạy theo can ngăn. Tuy nhiên, khi P nhảy xuống sông , anh An liền nhảy theo để cứu vợ, nhưng không được.

Người dân đã cứu được P, còn An chết đuối. Đến 21h00 cùng ngày, xác của An được tìm thấy. Công an huyện Dầu Tiếng đã khám nghiệm tử thi và giao xác nạn nhân cho gia đình mai táng.