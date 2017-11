Vợ đốt nhà người tình của chồng vì ghen

Báo Công an Nhân dân đưa tin, đổ lỗi cho người thứ ba là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc gia đình tan vỡ, trong lúc nóng giận, Nguyễn Thị Triều Tiên (51 tuổi, trú tại khu lao động, đường Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, ảnh) đã tẩm xăng đốt nhà người tình của chồng. Nhờ được phát hiện kịp thời, vụ cháy không gây hậu quả nghiêm trọng về người nhưng vì hành động thiếu suy nghĩ này, Tiên phải đối mặt với vòng lao lý.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 7/11, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Tiên về tội danh đe dọa giết người. Nguyễn Thị Triều Tiên và Phạm Ngọc X. (51 tuổi, trú tại địa chỉ trên) nên nghĩa vợ chồng 30 năm trước.

Sau khi kết hôn, cả hai không có công ăn, việc làm ổn định. Khi cậu con trai đầu lòng chào đời được 4 năm, X. bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) tuyên phạt 10 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây cũng là quãng thời gian, Tiên mang thai cậu con trai thứ hai là Phạm Anh T.

Vừa phải vượt cạn một mình, lại phải nuôi cậu con trai còn thơ dại, cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng Tiên vẫn âm thầm chờ chồng. Sau khi ra tù, vợ chồng họ sinh thêm cậu con trai thứ 3, kinh tế gia đình càng thêm eo hẹp. Vậy là một lần nữa, anh ta lại vi phạm pháp luật, X. bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 36 tháng tù về tội hủy hoại công trình an ninh quốc gia, năm 1998.

Người phụ nữ đốt nhà người tình của chồng vì ghen

Trong thời gian X. đang thụ án thì Tiên ở nhà cũng bước vào vết xe đổ của chồng. Năm 2000, chị ta bị xử phạt 9 tháng tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến năm 2003 tiếp tục bị bắt giữ và thụ án 3 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phần vì cuộc sống quá khó khăn, phần do quãng thời gian cả hai thường xuyên ra tù vào tội nên tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt.

Mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm khi X. có quan hệ bất chính với người phụ nữ góa bụa là Hoàng Thị Th. (42 tuổi, trú tại tổ 19, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai). Vào thời điểm đó, dù đang là người đàn ông có vợ nhưng X. đã chuyển đến sống cùng với góa phụ hai con, ăn và sinh hoạt như vợ chồng. Khoảng 5 năm thì mối quan hệ ấy chấm dứt bằng một bản án ly hôn, thời gian đó là vào năm 2016.

Khi bản án ly hôn có hiệu lực thì giữa X. và người tình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, X. quyết định quay về với người vợ cũ... Để giải quyết mối quan hệ tay ba này, Th. đã nhiều lần gặp Tiên tại nhà của Tiên tại đường Nghĩa Dũng để nói chuyện nhưng không đi đến kết cục gì.

Về phần Tiên và X., sau một thời gian quay về sống chung, cả hai đã đăng ký kết hôn lại (vào tháng 7/2017) với lý do là vì những đứa con. Được triệu tập đến trụ sở Công an quận Hoàng Mai, Th. luôn lập luận rằng, chị ta không biết việc người tình và vợ cũ đã đăng ký kết hôn lại với nhau.

Gần nửa tháng trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại buổi trưa hôm đó, Th. và hai con vẫn giật mình hoảng sợ. Th. nhớ lại: Khoảng 13h30 ngày 14/10, Th. và hai con đang ngủ ở tầng hai thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh ở bên ngoài. Th. chạy xuống tầng một thì thấy có ánh lửa qua khe cửa...

Sau đó, chị ta cùng những người xung quanh dùng vòi nước dập tắt lửa. Phần do cửa có hai lớp, được làm bằng sắt kiên cố; phần khác do được phát hiện kịp thời nên đã không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi sự việc xảy ra, Th. nghi ngờ người gây ra vụ việc này chính là Tiên nên đã gọi điện thoại cho X. kể lại sự việc này. Nạn nhân sau đó đã đến Công an phường Tương Mai, quận Hoàng Mai trình báo. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an phường Tương Mai nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án.

Căn cứ vào lời khai của các nhân chứng; qua thu thập hình ảnh camera, Đội Điều tra tổng hợp đã triệu tập Tiên đến trụ sở đấu tranh. Theo lời khai của Tiên thì vì ghen tuông, khoảng 13h ngày 14/10, Tiên đến nhà Th. với mục đích nói chuyện về vấn đề tình cảm. Khi đến ngõ 22, Tiên gặp một người phụ nữ và biết được nhà của Th.

Lúc này, nhà của Th. khóa 2 lớp cửa nên Tiên đi xe máy ra trạm điện đầu ngõ 47 Nguyễn Đức Cảnh. Tại đây, chị ta nhặt được một chiếc khăn mặt màu xanh liền cho vào trong túi. Trong lúc này, Tiên nảy ý định đốt nhà Th. để đe dọa làm Th. sợ hãi muốn chấm dứt tình cảm với X....

Nghĩ là làm, Tiên mở nắp bình xăng, nghiêng xe cho xăng thấm vào khăn mặt rồi buộc túi lại. Sau đó, Tiên lấy khăn tẩm xăng, bỏ ở bậc thềm lên xuống, giữa hai lớp cửa rồi dùng vỏ bao thuốc lá, châm lửa đốt ném vào trong nhà. Sau khi gây án, đối tượng bỏ đi.

Trước đó, ở TP.HCM từng xảy ra vụ án chồng tẩm xăng đốt nhà nhằm giết vợ và con riêng vì cơn cuồng ghen gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin trên tờ Khám phá, năm 2012, vợ chồng bị cáo Đức thuê nhà ở quận 6, TP.HCM để sinh sống, buôn bán và gia công hàng mã.

Đầu năm 2015, chị H.T.T.T. (36 tuổi, vợ Đức) nhiều lần quan hệ tình dục với người làm công. Khoảng 8/2015, chị phát hiện mình có thai với người làm nên nói với Đức biết thì y chấp nhận cho vợ mang thai.

Vì quá ghen tuông, bị cáo Trần Văn Đức đã thực hiện hành vi phạm tội đối với vợ con mình

Ngày 4/5/2016, chị T. sinh con và được Đức đăng ký khai sinh là con chung với tên Trần Văn Hải.

Thời gian sau, Đức nghi ngờ vợ vẫn còn lén lút quan hệ với người làm và có ý định mang con bỏ đi theo người tình nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 28/8/2016, chị T. ra ngoài ăn, lúc này chỉ có Đức và mẹ ruột ở nhà. Đức liền nảy sinh ý định bỏ đi nơi khác sinh sống nên đã vào phòng ngủ lấy tiền vàng. Sau đó, Đức mang can nhựa ra cây xăng ở đầu hẻm mua khoảng 0,5 lít.

Khoảng 18h cùng ngày, Đức đem can xăng về nhà thì bắt gặp vợ về nên để chiếc can cạnh xe máy rồi trách vợ bỏ con ở nhà cho bà nội trông coi. Chị T. đi lên phòng ngủ tại lầu 1 trông con, Đức tiếp tục đi theo và cự cãi gay gắt.

Thấy vợ định đi ra ngoài, Đức đã đẩy vào phòng với lời hăm dọa rồi dùng ổ khóa móc giữ cửa ngoài để chị T. không ra ngoài được.

Đức chạy xuống tầng trệt lấy can xăng mang lên tầng 1 rồi đổ lên đống giấy nguyên liệu làm vàng mã đặt ở hành lang trước cửa phòng ngủ, cách khoảng 1,5m và châm lửa tốt.

Tiếp đó, Đức chạy xuống tầng trệt lấy giấy nguyên liệu làm vàng mã, đổ thành 1 đống đằng sân sau nhà có giếng trời, lỗ thông gió rồi đổ xăng lên và đốt nhằm không cho chị T. chạy ra. Xong xuôi, Đức ôm vàng và tiền cùng chiếc xe máy bỏ trốn.

Lúc này, chị T. bế con vào nhà vệ sinh trong phòng lấy nước dội lên người hai mẹ con và kêu cứu. Nhận tin báo, cơ quan CSCC đã đến hiện trường dập lửa.

13/9/2016, Đức đến cơ quan điều tra khai nhận về hành vi phạm tội.