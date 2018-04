Vợ con nghi phạm giết người, phân xác ở Đồng Tháp bị ám ảnh

Thông tin mới vụ chém lìa đầu hàng xóm ở Đồng Tháp được Vietnamnet cho hay:

Trưa nay, người thân và gia đình đã đưa ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đi hoả táng. Ông Nhàn là nạn nhân bị nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ cùng địa phương chặt lìa đầu rồi vứt sang vườn hàng xóm.

Người dân cho biết, ông Nhàn bị tai biến nhẹ. Ông và vợ không còn sống cùng nhau. Tuy nhiên, mọi chi tiêu sinh hoạt của ông này đều được vợ chu cấp.

Gia đình đưa ông Nhàn đi hoả táng vào trưa nay

“Những lúc rảnh rỗi ông Nhàn hay đi câu cá để thư giãn và vận động cơ thể. Hôm đó, tôi cũng thấy ông ấy đi câu cá nhưng không ngờ xảy ra vụ án kinh hoàng như vậy”, một người sống gần nhà ông Nhàn nói.

Cũng trong hôm nay, chị Thắm (tên đã đổi, 49 tuổi) – vợ của nghi phạm Tâm đang dọn dẹp đồ đạc, tạm chuyển nơi khác sinh sống. “Tôi và hai con quyết định dọn đi nơi khác sống một thời gian”, chị Thắm thở dài nói.

Chị Thắm cho rằng chồng mình thần kinh không bình thường

Người phụ nữ này kể, chị và Tâm chung sống với nhau gần 30 năm và có hai con trai. “Lúc trước anh Tâm giỏi lắm. Khi đó, anh ấy trồng cây kiểng bán rồi đi làm bốc vác nên cuộc sống gia đình tương đối ổn định. Gần đây, anh ấy giống như bị tâm thần hay nói nhảm, hát vu vơ nên chỉ ở nhà. Gia đình đã đưa anh ấy đi bệnh viện kiểm tra mấy lần rồi nhưng không thuyên giảm”, lời chị Thắm.

Người phụ nữ này còn cho biết, hiện cuộc sống hàng ngày đều dựa vào việc chị đi làm thuê và người thân giúp đỡ.

Căn nhà của nghi phạm Tâm

Chị Thắm cho biết thêm, nếu không thích ai thì ông Tâm sẽ lên “danh sách” rồi tự tuyên bản án cho người đó.

“Có người bị anh ấy tuyên án chung thân hoặc tử hình. Tôi hỏi lý do thì anh ấy chỉ cười. Chính vì vậy ở xóm không ai dám đến gần anh ấy. Mà anh ấy cũng không cho người lạ vào vườn và nhà của mình, ai vào là chém”, chị Thắm nói.

Nói ý do phải dọn đi nơi khác sinh sống, chị Thắm cho biết: “Do vụ việc xảy ra quá khủng khiếp khiến tôi và hai con bị ám ảnh. Ngoài ra, tôi cảm thấy bất an, sợ bị trả thù nên tạm đi lánh một thời gian”.

Cũng liên quan đến vụ việc, một nguồn tin cho biết tình hình sức khoẻ của Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 (TP Sa Đéc) người bị nghi phạm Tâm chém lìa 2 đốt ngón tay đã ổn định.

Nghi phạm Tâm tại cơ quan Công an

Trước đó VietNamNet đưa tin, chiều tối 7/4, người dân ở phường 3 (TP Sa Đéc) hốt hoảng trình báo, tại số 72/8, đường Vườn Hồng (khóm 3) có một xác chết không đầu.

Công an phường 3 xuống hiện trường, xác định nạn nhân là ông Nhàn. Công an TP Sa Đéc phong toả hiện trường để khám nghiệm, thu thập dấu vết và xác định Tâm là nghi can, mời về làm việc.

Tâm dùng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ. Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành vi của Tâm.

Tâm đã dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào người làm Trung tá Minh bị thương nặng. Trung tá Minh được chuyển đến BV Chợ Rẫy cấp cứu. Tâm bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.