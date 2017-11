Việt Nam - Canada xác lập quan hệ Đối tác toàn diện

Sau cuộc hội đàm chiều ngày 8-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố: Việt Nam và Canada cùng quyết định xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo và những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ…

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo quốc tế ngay sau khi hội đàm kết thúc, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Canada thời gian qua trên nhiều lĩnh vực.

Hai thủ tướng họp báo chung sau khi kết thúc hội đàm, công bố Việt Nam -Canada nâng quan hệ lên Đối tác toàn diện - Ảnh: VIỆT DŨNG.

"Hai nước nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, là động lực, kịp thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng, hiệu quả trong bối cảnh hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích trên các bình diện song phương, khu vực và quốc tế" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố.

Hai nhà lãnh đạo cho biết hai bên sẽ phối hợp triển khai các nội dung trong khuôn khổ Đối tác toàn diện đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hiệp quốc, APEC, khối Pháp ngữ Francophonie, cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Canada tiếp tục ưu tiên dành viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp, tăng trưởng bền vững…; ủng hộ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi sau năm 2017, tăng cường thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư song phương; sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam; đề nghị Canada tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada hội nhập, phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Canada cũng khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada ở khu vực và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với Việt Nam; nhất trí hai nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong quan hệ kinh tế thương mại - đầu tư trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi.

Thủ tướng Trudeau khẳng định Canada sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững thông qua việc thực thi Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030 của LHQ.

Canada khẳng định tiếp tục tạo thuận lợi cho mở rộng hợp tác và trao đổi học thuật, thông qua việc thiết lập các quan hệ đối tác và các chương trình trao đổi sinh viên giữa các cơ sở giáo dục của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu rộng, chia sẻ lập trường về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai Thủ tướng ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, tôn trọng luật pháp quốc tế; thúc đẩy việc sử dụng đại dương vì các mục đích hòa bình, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển.

Ngay sau khi kết thúc cuộc Họp báo chung, Thủ tướng Justin Trudeau đã đi thăm nhà sàn Bác Hồ. Sau đó, ông đã có các cuộc hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.