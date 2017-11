Vì sao “ổ thác loạn” bị phạt hàng trăm triệu vẫn vi phạm?

Ngày 6/11, Công an quận 5, TP.HCM đang giám định số lượng lớn nghi là chất ma túy thu giữ tại nhà hàng Happy (thuộc Công ty TNHH MTV Minh Thành Happy), đường Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5. Đồng thời tiếp tục phân loại hàng chục đối tượng nam nữ để xử lý.

Happy, ổ tệ nạn cho “cậu ấm, cô chiêu”

Nhiều nam nữ thanh niên bị phát hiện sử dụng ma túy, chất kích thích trong nhà hàng Happy.

Ngay khi lực lượng Công an thuộc phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC64, Công an TP.HCM) và Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 5 ập vào, hàng chục “cậu ấm, cô chiêu” cùng các tiếp viên nữ của nhà hàng nháo nhào bỏ chạy tán loạn nhưng đã bị Cảnh sát kịp thời ngăn chặn. Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ một bình hút shisha, nhiều gói bột trắng nghi là ma túy.