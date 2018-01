Vì sao nguyên Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN bị bắt giam?

Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin (SBIC) - Nguyễn Ngọc Sự vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) khởi tố vụ án; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Theo thông tin từ Bộ Công an, C46 đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. Quá trình điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được xác định: Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin (SBIC) đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt 105,583 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất. Hành vi của bị can phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Ngọc Sự.

Trước khi làm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Vinashin vào tháng 10/2010, ông Nguyễn Ngọc Sự từng giữ chức Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN. Đến tháng 8/2017, ông Sự có quyết định nghỉ hưu khi đang giữ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

Trong đại án PVN góp vốn 800 tỷ vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), cáo trạng của VKSND Tối cao nêu rõ, ông Nguyễn Ngọc Sự được bổ nhiệm giữ chức Phó TGĐ PVN từ năm 2008 đến tháng 9/2010, được TGĐ PVN phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính kế toán và kiểm toán của PVN.

Hành vi của ông Nguyễn Ngọc Sự được thể hiện như sau: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT/HĐTV PVN, Nguyễn Ngọc Sự phân công, chỉ đạo Ban Tài chính kế toán do Ninh Văn Quỳnh, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban tiến hành thẩm định, đánh giá hoạt động của OceanBank.

Ngày 18/09/2008, Nguyễn Ngọc Sự ký Văn bản số 140B/CVNB-NNS về việc đàm phán với OceanBank để báo cáo, trình HĐQT PVN xem xét phê duyệt và ký Thỏa thuận với OceanBank về việc đầu tư.

Ngày 29/09/2008, Nguyễn Ngọc Sự ký báo cáo số 146/CVNB-NNS gửi HĐQT PVN. Mặc dù báo cáo đánh giá về năng lực của OceanBank yếu nhưng ông Sự vẫn nhận định và đề xuất sự cần thiết tham gia đầu tư của PVN vào OceanBank để trình HĐQT.

Ngày 23/10/2008, Nguyễn Ngọc Sự được cử làm người đại diện phần vốn góp của PVN tại OceanBank (12%), Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng Ban Trù bị thành lập Ngân hàng Hồng Việt (8%). Ngày 29/12/2008, Nguyễn Ngọc Sự được cử làm người đại diện vốn góp của PVN (20%).

Tháng 12/2010, Nguyễn Ngọc Sự thôi tham gia đại diện vốn góp của PVN tại OceanBank để chuyển sang làm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đến khi về hưu vào tháng 7/2017 vừa qua.

Như vậy, việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của OceanBank trước khi PVN tham gia đầu tư góp vốn lần thứ nhất và thứ hai thuộc trách nhiệm của Nguyễn Ngọc Sự.