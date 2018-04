Vì sao hotgirl ngân hàng dễ dàng “rút ruột” hơn 50 tỷ ở Eximbank?

VKSND tỉnh Nghệ An đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh, Nghệ An) cùng hàng chục đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án hy hữu “rút ruột” hơn 50 tỷ ở ngân hàng Eximbank.

Lưu ý rằng, vụ việc đại gia thủy sản Chu Thị Bình mất 245 tỉ gửi ở ngân hàng Eximbank là do một giám đốc chi nhánh đương nhiệm thực hiện. Mà ở đây, vụ việc tại PGD Eximbank Đô Lương chi nhánh Vinh lại là do một nhân viên đã nghỉ việc gây ra.





Chắc hẳn, không ít người phải đặt câu hỏi vì sao một nhân viên đã nghỉ việc bằng cách nào lại có thể rút hàng chục tỷ khỏi một ngân hàng - được biết đến là có qui tắc giao dịch gửi vào - rút ra hết sức chặt chẽ. Bởi theo quy chế gửi tiền tiết kiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định rõ, để rút tiền gửi gốc và lãi thì người gửi phải trực tiếp đến điểm giao dịch xuất trình sổ tiết kiệm, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Chữ ký rút tiền phải đúng với chữ ký đã đăng ký ban đầu trong sổ tiết kiệm...

Thế mà Nguyễn Thị Lam lại có thể dễ dàng “vác” hơn 50 tỷ ra khỏi Eximbank một cách dễ dàng tới vậy. Điều gì đã xảy ra?

Theo kết luận điều tra, từ năm 2012 đến tháng 8/2016, Nguyễn Thị Lam (nhân viên ngân quỹ PGD Eximbank Đô Lương) đã có hành vi lừa dối để khách hàng ký vào lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, giả mạo chữ ký của khách hàng và lừa dối nhân viên NH... Bằng các thủ đoạn này, Lam đã rút ra khỏi hệ thống Eximbank số tiền hơn 50 tỉ đồng, là số tiền chiếm đoạt của 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại đây.

Cụ thể, từ tháng 3/2011 đến tháng 4/2016, Nguyễn Thị Lam được giao nhiệm vụ thu, chi tiền mặt, quản lý, kiểm tra hồ sơ thế chấp vay vốn của khách hàng; huy động vốn và cho vay theo chỉ tiêu. Để đạt chỉ tiêu được giao, Lam đã tự ý trả lãi suất cho khách hàng cao hơn mức lãi suất của NH. Trong năm 2012-2013, lãi suất NH khoảng 10,5% thì Lam thỏa thuận trả lãi 12%/năm.

Đến giai đoạn 2014-2016, lãi suất huy động vốn của Eximbank khoảng từ 4%-6,3%/năm nhưng Lam đã nhận gửi của khách hàng với lãi suất từ 7,5%-12%/năm. Bằng cách này, cô nhân viên ngân hàng xây dựng được quan hệ thân thiết với khách hàng lớn (VIP) có tiếng trong vùng gửi tiết kiệm tại PGD Đô Lương.

Đáng chú ý, quy định của Eximbank về dịch vụ phục vụ khách hàng VIP có nêu: Các khách hàng thuộc đối tượng này sẽ được ưu tiên thực hiện nhanh gọn các giao dịch, giải quyết nhanh hồ sơ; được xem xét cung cấp dịch vụ, chi tiền mặt, dịch vụ cho vay tận nơi theo yêu cầu của khách hàng... Từ đây, lãnh đạo PGD Eximbank Đô Lương đã có chủ trương những khách hàng nào của nhân viên nào khai thác thì nhân viên đó chăm sóc, phục vụ.

Trên cơ sở đó, các khách hàng của Lam khi cần rút tiền gửi tiết kiệm gần như không trực tiếp đến NH mà thông qua cô ta. Theo cơ quan điều tra, có trường hợp khi khách rút tiền, Lam sẽ đề nghị giao dịch viên chuẩn bị các chứng từ như lệnh chi, ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền... theo đúng số tiền khách hàng yêu cầu, làm thủ tục nhận tiền tại NH rồi đưa đến cho khách hàng. Sau đó, khách hàng ký nhận các chứng từ rồi Lam đem về hoàn thiện hồ sơ. Có cả trường hợp Lam đưa chứng từ đến cho khách hàng ký khống rồi về làm thủ tục rút tiền, xong mới đem tiền cho khách hàng.

Cơ quan điều tra kết luận, Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền. Mỗi lần cần chữ ký, Lam dùng thủ đoạn như trả tiền lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là chứng từ để khách ký. Sau đó, nhân viên này cầm chứng từ về NH để hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Lam cũng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, cách làm sai quy định của lãnh đạo PGD để chiếm đoạt tiền của khách.

Đáng nói, từ năm 2012 đến tháng 4/2016, Lam rút hơn 15,79 tỉ đồng từ các sổ tiết kiệm của khách hàng VIP. Nhưng sau thời điểm tháng 4/2016, khi đã nghỉ việc ở Eximbank, nữ nhân viên này vẫn lập hồ sơ thủ tục và chiếm đoạt thêm 34,28 tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm của các khách hàng trong hệ thống Eximbank. Ngoài ra, hồi năm 2014, Lam có nhận của một khách hàng 570 triệu đồng để mở sổ tiết kiệm nhưng cô ta cũng đã chiếm đoạt nốt số tiền này.

Nguyễn Thị Lam tại cơ quan điều tra. Nguồn ảnh: Vietnamnet

Tất nhiên, một mình Lam thì không thể rút được hàng chục tỷ khỏi ngân hàng nếu không có sự giúp sức từ nhân viên tới lãnh đạo PGD Eximbank Đô Lương. Vietnamnet dẫn nguồn tin cơ quan điều tra cho hay, các nhân viên của phòng giao dịch Đô Lương chưa thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và Eximbank trong việc rút tiền.

''Do áp lực chỉ tiêu kinh doanh và ưu tiên phục vụ khách VIP. Mặt khác tin tưởng Nguyễn Thị Lam nên lãnh đạo, nhân viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương đã không thực hiện đúng mà trái quy định trong việc rút tiền gửi tiết kiệm'', Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An (PC46) chỉ rõ.

Kết quả giám định chữ ký của các giao dịch viên, kiểm soát viên, thủ quỹ trên lệnh chi, ủy nhiệm chi thì phần lớn chữ ký đơn giản không đủ yếu tố để giám định kết luận. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai nhận tội và căn cứ vào đăng ký mẫu chữ ký của các giao dịch viên, kiểm soát viên, thủ quỹ tại ngân hàng cũng như bảng chấm công trên hệ thống... đã thể hiện cố tình làm trái quy định về gửi tiền, rút tiền ra khỏi hệ thống Eximbank.