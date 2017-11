Vì sao GĐ Sở TNMT Sơn La Triệu Ngọc Hoan bị khởi tố?

Chiều ngày 19/11, Công an tỉnh Sơn La đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến bồi thường đất đai tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La.



Để điều tra về các vi phạm liên quan đến công tác đền bù, di dân tái định cư thủy điện Sơn La (tại huyện Mường La), Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng (có 15 đảng viên) và ra lệnh tạm giam 15 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin sự việc chiều 19/11.

Đáng chú ý trong danh sách các đối tượng bị khởi tố, ngoài ông Trương Tuấn Dũng (SN 1960) - Phó GĐ Sở Tài chính tỉnh Sơn La và ông Phan Tiến Diện (SN 1970) - Phó GĐ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La, còn có ông Triệu Ngọc Hoan (SN 1958) – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La. Ông Triệu Ngọc Hoan bị khởi tố đề điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu của PV, ông Triệu Ngọc Hoan – Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Sơn La đã bị khởi tố với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là do đã ký xác nhận 16 bản đồ của đơn vị đo đạc, văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tại Vành đai I nhưng không kiểm tra thẩm định nội dung, độ chính xác. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Triệu Ngọc Hoan giữ chức Giám đốc Sở TNMT tỉnh Sơn La. Hiện, ông Triệu Ngọc Hoan được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Trương Tuấn Dũng - Phó GĐ Sở Tài chính tỉnh Sơn La và ông Phan Tiến Diện - Phó GĐ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La thực hiện hành vi sai phạm khi hai ông là nguyên Phó CT thường trực huyện Mường La ở hai thời điểm khác nhau.

Hai ông Dũng và Diện bị khởi tố về tội danh Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng do chỉ đạo không đúng quy định về ký kết hợp đồng với các đơn vị đo đạc và thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc kiểm tra đơn vị đại diện chủ đầu tư.

Với hành vi phạm tội chi tiết của từng bị can do đang trong quá trình điều tra nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La chưa thể cung cấp chi tiết như lời ông Trần Thanh Sơn -Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Sơn La nói trong buổi họp báo: “Tại thời điểm này, cũng vừa thực hiện các quy định tố tụng ban đầu nên chưa thể thông tin cụ thể chi tiết về hành vi cụ thể của từng bị can”.

Hiện cơ quan an ninh điều tra đang khẩn trương thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.