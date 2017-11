Vì đâu ông chủ hãng nước đá rút súng dọa bắn công nhân?

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ vừa lên tiếng xác nhận, công an quận Cái Răng đã bắt tạm giam ông chủ hãng nước đá dọa bắn công nhân, để điều tra về hành vi “đe dọa giết người”.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian làm việc, ông Nguyễn Hoàng Năm (61 tuổi, ngụ đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) – chủ một hãng nước đá nổi tiếng Cần Thơ xảy ra mâu thuẫn với một nữ công nhân.

Trong lúc cãi vã, ông Năm được cho là móc súng loại rulo, dạng công cụ hỗ trợ dí vào người nữ công nhân dọa bắn. Rất may, mọi người xung quanh đã can ngăn. Sau đó, nữ công nhân đến công an trình báo sự việc.

Ngày 2/11, Công an quận Cái Răng đến nơi cư trú của ông Năm trên đường Tầm Vu thì không thấy ông này. Qua xác minh điều tra, công an phát hiện ông Năm đang di chuyển trên đường 30/4 (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) nên tiến hành bắt giữ , di lý về Công an quận Cái Răng làm việc và tạm giam 3 tháng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.