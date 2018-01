"Vén bức màn" bí mật của kẻ ra tay giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Giết vợ rồi đòi... tự tử theo



Thiếu tá Đinh Miền Trung, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) kể, chiều 19/9/2006 Công an huyện Minh Long nhận được tin báo tại thôn Xà Tôn (xã Sơn Long, huyện Minh Long) xảy ra một vụ tự tử. Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tá Trung cùng một số cán bộ cảnh sát điều tra công an huyện cấp tốc đến hiện trường.

Tại hiện trường, bà Đinh Thị Ghi (SN 1965) nằm bất động trên giường, cổ bị vết thương sâu, máu chảy lai láng trên nền nhà. Cùng lúc này, người chồng là Đinh Mật (SN 1959) nằm vật vã bên xác vợ. Mật vừa rên rỉ khóc than vừa bảo rằng: "Vợ tôi buồn chuyện gia đình nên lấy cái rựa cắt cổ tự tử". Tổ công tác nhanh chóng kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong trước đó. Công tác bảo vệ hiện trường nhanh chóng triển khai. Nhưng Mật khóc than đòi ôm xác vợ tự tử theo và không cho khám nghiệm tử thi.

Kẻ giết vợ Đinh Mật. "Nhận thấy có điều nghi vấn, tôi và tổ công tác công an huyện đưa ông Mật về trụ sở UBND xã Long Sơn làm việc. Sau đó, tôi báo cáo sự việc về lãnh đạo cấp trên để xin chỉ đạo. Ngay sau đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã kịp thời có mặt, khẩn trương tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc", Thiếu tá Trung kể.



Qua thu thập thông tin từ một số người dân, Thiếu tá Trung được biết, chiều hôm đó, trong lúc mọi người chuẩn bị lên rẫy, thì bất ngờ Mật chạy ra khỏi nhà la to: "Cứu vợ tôi với. Vợ tôi tự tử rồi!". Tuy nhiên, người dân ở trong thôn đã quen kiểu say rượu rồi la làng, lè nhè của Mật nên không tin. Chỉ có người em ruột là Đinh Thị Núi (SN 1960), nhà ở gần bên sợ anh trai uống rượu say sẽ gây chuyện, nên chạy qua khuyên anh vào nhà nghỉ ngơi. Nhưng vừa bước vào cửa nhà Mật, bà Núi kinh hoàng phát hiện người chị dâu của mình nằm bất động trên giường, máu me đầy người. Bà liền la lên để người dân gần đó đến cứu.

Qua làm việc với Thiếu tá Trung, Mật khai: "Lúc 14h30’ ngày 19/9, sau khi đi dự tiệc ăn mừng nhà mới của ông Đinh Văn Liệu (SN 1977) ở cùng thôn, tôi trở về đến nhà phát hiện vợ tôi đã tự tử chết". Từ lời khai của Mật, Thiếu tá Trung cùng các điều tra viên khác phát hiện có nhiều mâu thuẫn. "Theo nhiều người dân trong thôn có mặt trong tiệc mừng nhà mới tại nhà ông Liệu cho biết, Mật đã về nhà sớm khoảng 13h, chứ không như lời Mật khai vào lúc 14h30’. Cũng qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị chém rất mạnh vào cổ làm đứt cuống họng và 2 tĩnh mạch, chứng tỏ nạn nhân không thể dùng cây rựa dài gần 80cm tự cắt cổ mình", Thiếu tá Trung nhớ lại.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường phát hiện một nút áo rơi dưới nền nhà. Xác minh được biết nút của áo Mật thường hay mặt. Tuy nhiên, hiện Mật không mặc chiếc áo đó, cũng như tìm trong nhà không thấy áo. Lúc này, Thiếu tá Trung và các trinh sát toả xung quanh nhà tìm chiếc áo đầy nghi vấn. Thiếu tá Trung kể: "Kết quả như mong đợi, cái áo của ông Mật thường mặc được cất giấu kỹ phía sau nhà. Trên cổ áo dính nhiều vết máu li ti. Xét nghiệm cho kết quả vết máu trên áo là máu của bà Đinh Thị Ghi".

Mọi kết quả thu thập được điều tố cáo Mật là thủ phạm đã ra tay giết vợ. Nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, không chịu khai nhận sự thật về cái chết của vợ mình. Sau hơn 14h căng thẳng đấu trí, các điều tra viên tập trung đấu tranh, đưa ra những bằng chứng, lý luận quan trọng. Biết không thể chối tội, Mật dần dần khai nhận việc giết chết vợ, rồi tạo hiện trường giả vụ tự tử nhằm thoát tội.

"Tại bả không sinh cho tôi đứa con"

"Tại bả không sinh cho tôi đứa con nên...", Thiếu tá Trung nhớ lại lời khai nhận, biện hộ đầu tiên của người chồng giết vợ. Mật khai, mình và bà Ghi đã nhiều năm sống hạnh phúc với nhau, vợ chồng chưa bao giờ xảy mâu thuẫn hay cãi vã. Nhưng những năm gần đây, tình cảm vợ chồng trở nên nhạt nhẽo đối với Mật. Nguyên nhân chính, là bà Ghi không thể sinh cho Mật được một mụn con. Thấy gia đình người ta có con cái để yêu thương, chăm sóc, Mật cảm thấy ấm ức, ganh tỵ. Mật sinh buồn nên không đi làm rẫy mà thường xuyên đi uống rượu, sau đó về nhà chì chiết, trách móc vợ, thậm chí còn nhiều lần đánh bà Ghi. Mật cho rằng, tại vợ không sinh được con nên đáng bị chửi, bị đánh. Còn bà Ghi dù hàng ngày bị chồng chửi và đánh, nhưng bà vẫn cam chịu, chỉ biết im lặng ray rứt vì bà coi việc không sinh được con là lỗi do mình.

Theo hàng xóm nhà Mật cho biết, khi không có rượu Mật rất hiền, nhưng mỗi lần đi uống rượu về ông ta thường hay đánh vợ. Ngược lại bà Ghi, dù bị chồng đánh nhưng vẫn im lặng. Có lần bị chồng đánh bầm mặt, mọi người lo lắng hỏi thăm, bà lại bênh chồng cho rằng do bị ngã. Nhiều người thân biết bà Ghi thường xuyên bị chồng bạo hành, khuyên bà nên trình báo lên cơ quan chính quyền để được bảo vệ, nhưng bà vẫn im lặng.

Cũng như nhiều lần nhậu say khác, trưa ngày 19/9, sau khi ăn tiệc mừng nhà mới tại gia đình ông Liệu. Tiệc gần tàn, Mật bỏ về trước. Vừa về tới nhà gặp vợ đang ngồi đó, Mật lại bắt đầu gây gổ với vợ. Đỉnh điểm, khi bà Ghi không chịu nổi nên trách lại chồng: "Ông đi nhậu nhẹt không lo làm lo ăn mà còn về chửi rồi đánh tui. Chẳng lẽ do tui mà không có con". "Bị vợ trách móc Mật tức giận lấy cây rựa dài 80cm để dưới gầm giường và chém mạnh vào cổ vợ mình. Thấy vợ mình ngã lăn xuống đất, máu ra xối xả và chết ngay sau đó, nhưng Mật vẫn không hoảng sợ hay hối hận về hành vi của mình", Thiếu tá Trung kể.

Để che giấu cho hành vi độc ác của mình, Mật nhanh chóng nghĩ ra màn kịch. Hắn dựng lại hiện trường như một vụ tự tử, khiêng xác vợ mình nằm ngay ngắn trên giường, lau sạch dấu vấn tay trên cây rựa và để bên cạnh xác vợ. Sau đó, Mật chạy ra ngoài đường hô hoán cho người dân xung quanh biết vợ mình chết vì tự tử. "Nhiều người đề nghị báo công an, nhưng Mật một mực bảo phải chôn cất vợ ngay. Đây chính là tình tiết làm chúng tôi nghi ngờ có gì đó uẩn khúc. Hành vi giết vợ rồi cố tạo hiện trường giả cũng không che mắt được cơ quan điều tra. Cuối cùng Mật phải trả giá trước pháp luật bằng bản án 15 năm tù", Thiếu tá Trung cho biết.

"Vụ án này từng gây chấn động dư luận trong một thời gian dài. Không ai nghĩ người chồng chung sống bao nhiêu năm lại ra tay giết hại vợ mình một cách dã man với lí do là vợ không sinh được con. Đinh Mật phải đền tội trước pháp luật, nhưng hơn hết vẫn chính là bản án lương tâm luôn giằng xé, cắn rứt y suốt nhiều năm qua trong trại giam. Khi chính mình đã ra tay giết người vợ mà mình đã từng hết mực yêu thương", Thiếu tá Trung nói.