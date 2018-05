Va chạm với taxi, lái xe ba gác bị đánh chết trước cổng bến xe Mỹ Đình

Chiều ngày 5/5, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trước cổng bến xe Mỹ Đình.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h20 ngày 3/5, trên đoạn đường Phạm Hùng, trước cổng bến xe khách Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), do mâu thuẫn va chạm giao thông nên Nguyễn Hữu Huân (SN 1990, ở Ứng Hòa, Hà Nội), là lái xe taxi đã xô xát với Nguyễn Văn Động (SN 1970, xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) - lái xe ba gác.

Ngay sau va chạm, Động lấy tuýp sắt đuổi đánh Huân. Huân bỏ chạy đồng thời gọi điện thoại cho bạn là Nguyễn Văn Luân (SN 1996, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và Đàm Xuân Nhất (SN 1993, ở Hưng Yên, cùng lái xe taxi) đến "chi viện".

Ngay khi quay lại, cả ba nam thanh niên trên vây đánh Động khiến anh này bất tỉnh. Dù được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Động đã tử vong.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) bắt giữ các đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.