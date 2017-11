UBND xã Vĩnh Tân bị trộm viếng thăm cuỗm gần nửa tỷ đồng

Ngày 11.11, Công an huyện Vĩnh Cửu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh vụ mất trộm gần nửa tỷ đồng ở trụ sở UBND xã Vĩnh Tân.

Một chiếc két sắt bị trộm trước đó. Ảnh: C.T

Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết, khoảng 16h30 ngày 9.11, chị B.T.H.T (SN 1989, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) là cán bộ của UBND xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai phát hiện chiếc két sắt trong trụ sở cơ quan có dấu hiệu bị cạy phá. Chị T kiểm tra thì phát hiện toàn bộ tiền gần 500 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ bên trong đã bị lấy mất. Chị T đã báo cho cấp trên và trình báo công an sau đó.