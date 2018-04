Tuyển sinh vào lớp 10: Ồ ạt đăng ký vào trường tốp giữa

Đến thời điểm hiện tại, một số trường THCS tại TP HCM đã hoàn thành việc tổng hợp đăng ký nguyện vọng (NV) tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019.

Theo thống kê ban đầu từ các trường THCS, số NV1 đăng ký vào các trường THPT tốp 1 không có nhiều biến động so với năm học trước. Ngược lại ở những trường tốp 2, số học sinh (HS) đăng ký tăng đột biến.



Chỉ tăng 5.000 chỉ tiêu

Năm nay, do số HS đang học lớp 9 tăng mạnh nên dự đoán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ gay gắt hơn các năm. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-6. Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, các trường THPT công lập trên địa bàn TP sẽ tuyển hơn 68.000 HS lớp 10. Như vậy so với năm ngoái, năm nay chỉ tiêu vào lớp 10 công lập tăng 5.000 em. Tuy nhiên, số HS lớp 9 dự kiến sẽ tốt nghiệp THCS năm nay tăng hơn 20.000 em so với năm trước.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH.

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho hay năm nay số HS lớp 9 tại trường có gần 700 em nhưng trường có nhiều loại hình nên vẫn trong quá trình nhập liệu, tư vấn cho phụ huynh.

"Có những em thuộc diện tuyển thẳng, những em trong ngày thi lớp 10 thì phải tham gia thi quốc tế… nên phải tổ chức tư vấn cho phụ huynh và HS thật kỹ"- cô An nói.

Trong khi đó, hiệu trưởng một trường THCS ở quận 3 cho hay trong số 780 HS lớp 9 tại trường thì số NV1 rải đều vào các trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương, chuyên Lê Hồng Phong và chuyên Trần Đại Nghĩa. "Rất ít em sau này đổi NV vì các em đã cân nhắc về năng lực học của mình. Nhà trường cũng tư vấn kỹ cho từng em và phụ huynh để chọn NV phù hợp nhất" - vị này nói.

Sở GD-ĐT TP HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 không chuyên tại các trường chuyên. Cụ thể, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 180 HS không chuyên, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 90 HS không chuyên. Sau khi được tuyển vào lớp không chuyên của hai trường này, HS được hướng dẫn để chọn ban theo nguyện vọng và năng lực của HS. Trong khi đó, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Trường THPT Gia Định tuyển HS chuyên nhưng vẫn có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT bình thường theo 3 NV ưu tiên.

Bỏ cộng điểm khuyến khích học sinh giỏi

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, sau khi công bố kết quả thi, thứ tự ưu tiên xét tuyển được thực hiện như sau: HS được dự xét tuyển là những HS dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi ngữ văn và bài thi toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, điểm nghề được cộng thêm (nếu có). Ở một trường, điểm chuẩn NV2 cao hơn điểm chuẩn NV1 và điểm chuẩn NV3 cao hơn điểm chuẩn NV2 không quá 1 điểm.

Các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Dự kiến, kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018 sẽ được công bố vào ngày 13-6. Mọi thí sinh đều được quyền xin phúc khảo bài thi, gửi đến trường nơi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Cũng bắt đầu từ năm học này, TP HCM sẽ bỏ cộng điểm khuyến khích cho thí sinh đạt giải cao kỳ thi HS giỏi khi tuyển sinh lớp 10. Về chế độ ưu tiên trong kế hoạch tuyển sinh lớp 10 của TP HCM thì sẽ áp dụng cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sĩ/con thương binh mất sức lao động 81% trở lên...; cộng 1,5 điểm cho con của anh hùng lực lượng vũ trang/con của anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng/con thương binh mất sức lao động dưới 81%...; cộng 1 điểm cho người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số/người dân tộc thiểu số.

Đồng thời, kỳ thi áp dụng tuyển thẳng vào lớp 10 (trường thuộc địa bàn HS cư trú) đối với HS đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho HS THCS và THPT. Riêng việc cộng điểm nghề chỉ áp dụng trong năm học 2018-2019.