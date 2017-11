Tung lực lượng tìm kiếm chiến sĩ công an mất tích bí ẩn

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Sóc Trăng đã tung lực lượng đi xác minh, tìm kiếm chiến sĩ công an mất tích suốt một tháng nay khi đang trên đường tới đơn vị nhận công tác.

Liên quan tới vụ việc chiến sĩ công an mất tích bí ẩn, theo tin mới nhất từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh này đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát điều tra tung trinh sát đi xác minh, tìm kiếm chiến sĩ công an Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) mất tích trên đường đi nhận công tác.

Chiến sĩ Phúc đã mất tích suốt một tháng nay. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, theo nguồn tin từ gia đình chiến sĩ công an mất tích, họ nhận được nhiều cuộc gọi lạ yêu cầu nộp tiền chuộc mới chịu thả anh Phúc.

"Một ngày họ điện thoại cho vợ chồng tôi không biết bao nhiêu lần, yêu cầu đem 1.500USD đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi sẽ trả con cho tôi. Nhưng khi tôi yêu cầu được nghe giọng nói hoặc hình ảnh của Phúc thì họ bảo cứ làm theo đề nghị của họ, nếu không sẽ xử Phúc", cha anh Phúc cho hay.