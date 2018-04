Truy tìm đối tượng chiếm đoạt tiền của nhiều người khi “chạm vào tay”

Những ngày gần đây, người dân tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xôn xao bàn tán trước thông tin, nhiều người dân buôn bán trên trục đường QL15A và đường Hồ Chí Minh bị một người đàn ông lạ mặt chiếm đoạt tiền lớn, sau khi nói chuyện và “chạm vào tay”.



Chị Võ Thị Nhân (SN 1995), tạm trú tại xóm 6, xã Phúc Đồng cho hay, trước đó, khoảng 10h30 ngày 28/3, khi chị đang bán đồ ăn vặt trong quán thì có một thanh niên đi xe máy đến dựng trước ki-ốt của chị rồi vào mời chào hàng. Trong quá trình trò chuyện, chị Nhân rót nước bưng mời khách, lợi dụng điều này, đối tượng đã chạm tay vào tay chủ quán. Sau đó, chị Nhân giống như bị thôi miên, đầu óc không còn tỉnh táo và làm theo hướng dẫn của người đàn ông này khi đi sang nhà hàng xóm vay 2 triệu đồng và lấy thêm 1 triệu đồng trong túi quần đưa cho đối tượng. Lấy được tiền, người đàn ông này đã lên xe máy bỏ đi. Một lúc sau, chị Nhân mới sực tỉnh và hô hoán hàng xóm truy tìm người đàn ông đã lừa tiền mình.

“Sau khi chào hàng, tôi có rót nước mời anh ta và anh ta cố tình chạm vào tay tôi. Sau đó, tôi như người mê sảng và làm theo chỉ đạo của họ, ngoài 1 triệu đồng trong người, tôi đã qua hàng xóm mượn thêm 2 triệu đồng đưa cho anh ta”, chị Nhân cho biết.

Chị Nhân kể lại việc mình bị đối tượng lạ mặt chiếm đoạt tiền. Theo camera an ninh của gia đình anh Nguyễn Văn Nhung (ở cạnh ki-ốt của chị Nhân) ghi lại thì vào thời điểm trên có một nam thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen (không rõ BKS), mặc quần bò xanh, áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm đi vào quán chị Nhân. Một lúc sau, người đàn ông này đi ra khỏi quán của chị Nhân và di chuyển theo đường Hồ Chí Minh lên thị trấn Hương Khê.



Khoảng 30 phút sau khi lấy tiền của chị Nhân, đối tượng đã “mò” vào quán của chị Nguyễn Thị L., trú tại xóm 6, xã Phúc Đồng. Bằng chiêu bài cũ, người đàn ông này đã chiếm đoạt của chị L. 10 triệu đồng. Sau khi bị mất tiền, chị L. đã sực tỉnh, lo sợ bị chồng mắng nên lặng lẽ đi tìm người lấy tiền của mình, nhưng bất thành.

Chị Nguyễn Thị L. xác nhận, mình bị một người đàn ông lạ mặt "thôi miên" lừa mất một số tiền, nhưng đề nghị PV dấu tên vì sợ bị chồng trách mắng.

Theo người dân địa phương, ngoài chị Nhân và chị L., trên địa bàn xã Phúc Đồng còn nhiều nạn nhân bị người đàn ông này chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, do sợ bị gia đình trách mắng, người ngoài chê cười nên họ đành im lặng cho qua.

Liên quan đến sự việc này, ông Phan Thanh Duyên, Trưởng Công an xã Phúc Đồng cho biết, sự việc trên xảy từ ngày 28/3 và các nạn nhân cũng không trình báo công an xã. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin, công an xã đã vào cuộc xác minh và truy tìm người đàn ông này. Kết quả xác định có sự việc chị Nhân bị mất 3 triệu đồng. Theo ông Duyên, việc các nạn nhân nói mình bị đối tượng thôi miên để chiếm đoạt tiền là chưa có căn cứ. Nguyên nhân có thể là do người dân thiếu hiểu biết và hám lợi nên nghe theo lời dụ dỗ của đối tượng và bị mất tiền. Sự việc vẫn đang được làm rõ.