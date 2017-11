Trường Mầm Xanh đày đọa trẻ em: “Bảo mẫu mà sao lại ác vậy"

Mời độc giả xem video clip người dân vây kín cơ sở Mầm non Mầm Xanh:

Thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc trường mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ em, chiều 27/1, trao đổi với PV Kiến Thức, đại tá Đoàn Văn Phúc, trưởng Công an quận 12, TP.HCM cho biết đã triệu tập và làm việc với bà Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh) cùng 2 bảo mẫu liên quan để lấy lời khai, điều tra làm rõ về hành vi hành hạ trẻ em.

Phạm Thị Mỹ Linh, chủ cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh đang bị câu lưu tại trụ sở Công an phường Hiệp Thành, quận 12. “Hiện chúng tôi đã làm việc với bà Linh và những người liên quan để xem xét khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Linh về hành vi hành hạ người khác”, đại tá Phúc thông tin.

Trong diễn biến khác, suốt từ sáng đến chiều cùng ngày, rất nhiều người dân và phụ huynh không kìm được cơn tức giận đã bồng con lên trụ sở yêu cầu công an xử lý nghiêm các bảo mẫu hành hạ các trẻ nhỏ. Một phụ huynh còn xông vào định hành hung bà Linh, nhưng được công an ngăn cản kịp thời. Nhiều người khác cũng kéo đến vây kín cơ sở Mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) bày tỏ thái độ bức xúc trước hành vi tàn nhẫn của các bảo mẫu.

Rất đông người dân và phu huynh bức xúc vây kín cơ sở Mầm non. “Trời ơi, xem xong clip tôi như rụng rời chân tay, họ độc ác quá! Bảo mẫu mà sao lại ác như vậy chứ!”, một phụ huynh bức xúc. Lực lượng Công an, BVDP địa phương đã có mặt vãn hồi trật tự.

Ôm đứa cháu 1 tuổi trên tay, anh Đỗ Công Dương (ngụ quận 12) chia sẻ trong nước mắt. Anh cho biết chỉ khi xem clip mới biết được cảnh tượng khủng khiếp cháu ruột của mình cùng những đứa trẻ khác bị hành hạ tàn nhẫn .

“Vì bố mẹ của cháu không có thời gian nên khi cháu Gia Hưng đươc hơn 1 tuổi đã được gửi đến cơ sở Mầm non của bà Linh. Hàng ngày tôi chở cháu đi học, mỗi lần đến trước cổng trường là cháu khóc và sợ không dám bước vào. Nghĩ cháu nhỏ không thích đi học nên tôi ra sức dỗ dành. Một số lần về nhà thấy cháu mình có vết bầm ở má, vai… gặng hỏi nhưng cháu không dám nói. Lên trường hỏi thì bà Linh cho biết do các cháu nghịch ngợm nên va chạm vào nhau, té bị bầm. Lần nào thấy cháu bị trầy xước, bầm tím trên cơ thể, hỏi thì các bảo mẫu đều nói cháu bị té nên gia đình không nghi ngờ gì.

“Khi ra đón các cháu, các bảo mẫu rất niềm nở, vui vẻ nên tôi không bao giờ dám nghĩ có những bí mật ghê rợn bên trong lớp mầm non. Chỉ đến khi clip được báo chí đăng tải, tôi mới bàng hoàng nhận ra sự thật phũ phàng”, anh Dương kể lại trong nỗi uất nghẹn.

Chị Nguyễn Thị Hà Thương (nhà gần cạnh trường mầm non Mầm Xanh) cho hay khoảng 3 năm trước, khi gia đình chị về đây sinh sống thì đã thấy trường mầm non tư thục Mầm Xanh do bà Linh quản lý rồi. Hàng ngày cổng trường mầm non này luôn đóng kín cửa nên chị và hàng xóm không biết những chuyện động trời bên trong. Thời gian gần đây, khi chị ở nhà mở cửa hàng tạp hóa bán thì thỉnh thoảng lại nghe tiếng trẻ con khóc vang lên trong trường mầm non. Những lúc như thế, chị cứ nghĩ chắc các cháu đùa nghịch nên khóc.

Một số lần bà Linh sang nhà mua đồ, chị Thương có hỏi lý do các bé khóc thì bà nói “do các cháu nghịch rồi đánh nhau khóc”.

“Nhìn bà Linh và các bảo mẫu ăn nói lịch sự, nhẹ nhàng, tôi không dám nghĩ họ lại độc ác như thế. Chỉ đến khi clip được báo chí đăng tải, tôi mới rụng rời chân tay”, chị Thương nói.