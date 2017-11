Trưởng CA nổ súng bắn chủ tịch xã: Hồ sơ bị “quên” án tích?

Tin mới nhất liên quan đến vụ Trưởng Công an xã bắn Chủ tịch xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), ngày 19/11, trả lời báo chí, ông Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, UBND huyện Nghi Lộc đã có văn bản gửi Thường trực Huyện ủy về kết luận liên quan đến việc tuyển dụng ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng công an xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) cầm súng bắn ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị thương.



Theo bản kết luận, quy trình tuyển dụng ông Thấu làm Trưởng Công an xã Nghi Quang thực hiện theo quy chế tuyển dụng công chức xã, ban hành theo quyết định 59/2008/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của UBND tỉnh Nghệ An.

Hội đồng tuyển dụng huyện Nghi Lộc tổ chức kỳ thi thi vào ngày 4/12/2011, với 5 xã. Trong 5 thí sinh dự thi có ông Nguyễn Ngọc Thấu. Trong lý lịch khai ở hồ sơ ông Thấu có xác nhận của UBND xã Nghi Quang ghi: Ông Thấu không có tiền án, là con thương binh 1/4, đang công tác tại Ban Công an xã Nghi Quang.

Đến 3/2012, ông Thấu đỗ kỳ thi. Ngày 1/1/2013, thì được bổ nhiệm.

Theo kết luận, quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng từ việc thu hồ sơ, thi tuyển... đến quyết định bổ nhiệm ngạch công chức đối với ông Thấu, Hội đồng tuyển dụng không nhận được đơn thư hoặc thông tin tố cáo nào liên quan đến ông Thấu, kể cả thông tin ông Thấu bị TAND huyện Nghi Lộc kết án 12 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" nhưng cho hưởng án treo.

Trong khi đó, TAND huyện Nghi Lộc, UBND huyện Nghi Lộc khẳng định, năm 1998, ông Nguyên Ngọc Thấu bị kết án đúng như thông tin nêu trên. Tuy nhiên, điều khá ngạc nhiên là án tích của ông Thấu lại bị “quên” ghi vào sơ yếu lý lịch.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang cho báo chí biết, vụ việc Chủ tịch xã này bị bắn vào chiều ngày 9/11.

Theo ông Tiến, chiều ngày 9/11, cán bộ UBND xã Nghi Quang hoạt động bình thường nhưng 15h cùng ngày ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng Công an xã Nghi Quang mới đến làm việc, vì buổi trưa ông Thấu đi uống rượu với bạn. Ông Thấu đến trụ sở với trạng thái có hơi men trong người, nói to, gây ồn ào. Lúc này, ông Thanh ra can để tránh gây ồn ào, thì bị ông Thấu dùng súng cao su bắn nhiều phát (công cụ hỗ trợ công an xã, băng đạn có 10 viên). Ông Thanh đã bị đạn bắn trúng 4 phát vào phần tay và vai.