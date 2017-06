Trưởng ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình tiếp ông John Kerry

Ngày 20/6, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp đoàn công tác cấp cao Mỹ do ông John Kerry, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Bình hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của ngài John Kerry, đồng thời đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, về các lĩnh vực thương mại, đầu tư... mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác của hai nước.

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry cũng khẳng định, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hơn nữa trong đối phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch, hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái.

Ông Kerry cho rằng, kinh tế Việt Nam hiện đang tăng trưởng nhanh nên cần xây dựng thêm nhà máy điện bằng năng lượng sạch, vì than là nhiên liệu gây ô nhiễm nhất thế giới. Trong khi, chi phí năng lượng tái tạo đang giảm từ 9-12% năm và sẽ còn rẻ hơn nữa. Hiện chi phí điện mặt trời tại Mỹ đang giảm từ 4.500 USD/kW (năm 2009) xuống còn 1.420 USD/kW (năm 2016).

Bên cạnh đó, ông Kerry so sánh, việc xây nhà máy điện than phải mất 4 năm đến 6 năm, nhưng điện mặt trời và điện gió chỉ cần một năm. Vì vậy, Việt Nam cần chuyển sang những nguồn năng lượng mới như năng lượng tái tạo.

Ông John Kerry cũng nhấn mạnh, “Việt Nam có thể tốn ít năng lượng hơn để phát triển kinh tế trong khi vẫn phát triển nhanh. Trong khi đó, than đá ngày càng tốn kém và có chi phí tiềm ẩn cao, như chi phí ngoại tác và thuế carbon có thể khiến than đá kém cạnh tranh.”

Tại buổi tiếp, ông John Kerry cũng đã trình bày sáng kiến Hợp tác năng lượng sạch và đề xuất hai bên cùng nghiên cứu phát triển năng lượng thay thế.

Đoàn công tác cấp cao Mỹ do ông John Kerry, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, dẫn đầu tới làm việc tại Kinh tế Trung ương. (Ảnh: Ban KTTW)