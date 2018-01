Trộm chó rút súng tự chế đe dọa, bị người dân đánh chết

Ngày 12/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin vụ , Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ án hai đối tượng trộm chó bị người dân đánh thương vong.



Thông tin ban đầu về vụ án, vào ngày 10/1/2018, hai đối tượng Trương Trọng Linh (28 tuổi) và Đào Xuân Quang (30 tuổi) cùng trú tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) rủ nhau lên khu vực xã Lương Nội (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) bắt trộm chó.

Khẩu súng tự chế của hai đối tượng trộm chó. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Khi hai đối tượng đã thực hiện hành vi, bắt được 2 con chó thì bị người dân phát hiện và thông tin đến công an xã Lương Nội. Lực lượng công an xã đã đuổi bắt hai đối tượng trên thì bất ngờ các đối tượng này đã dùng vỏ chai bia chống trả khiến Trưởng Công an xã Lương Nội bị thương.

Người dân địa phương đã hò nhau truy đuổi gắt gao. Thấy vậy, các đối tượng đã rút súng tự chế ra bắn 2 phát để đe dọa. Tuy nhiên, hai đối tượng trên đã bị nhân dân khống chế, bắt giữ và thu giữ một khẩu súng tự chế, 2 con chó, bộ kích điện và phương tiện các đối tượng sử dụng để trộm chó…

Bức xúc trước hành vi của các đối tượng, nhiều người dân đã xông vào đánh hội đồng khiến đối tượng Trương Trọng Linh tử vong.