Trộm chó bị phát hiện, chĩa kích điện tấn công cảnh sát

Ngày 21/1, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ đối với Hồ Sỹ Tam (51 tuổi, trú tại xã Thương Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ. Một nghi phạm khác tên Phượng (ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành) đang bỏ trốn.

Trước đó, tối ngày 18/1, hai đối tượng trên điều khiển xe máy đến xã Hoa Sơn để trộm chó. Tuy nhiên tổ công tác Công an huyện Anh Sơn đã phát hiện và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Hồ Sỹ Tam tại cơ quan công an.

Hai đối tượng không chấp hành, phóng xe thẳng vào cảnh sát. Lúc này ông Tam ngồi sau dùng chai thủy tinh, kích điện liên tục tấn công cảnh sát hòng tẩu thoát nhưng bị cảnh sát khống chế bắt giữ. Riêng đối tượng Phượng ngồi trước phóng xe chạy thoát.

Tại hiện trường cảnh sát thu giữ một kích điện, một bình xịt hơi cay, hai cuộn băng dính đen, một balo đựng quần áo. Bước đầu đối tượng Tam thừa nhận đang đi trộm chó.