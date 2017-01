Triệu tập, xử lý nhóm đánh người vì nhầm tưởng trộm cắp

Công an quận Ba Đình đã triệu tập những người liên quan trong vụ đánh Tổ trưởng dân phố vì nhầm là nghi phạm trộm xe SH xảy ra trên phường Kim Mã.

Trước đó, vào chiều 30/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017) một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội (Facebook) quay cảnh người đàn ông bị đuổi đánh, trên mặt chảy nhiều máu và bên cạnh có hai người phụ nữ đứng che cho người đàn ông này. Đoạn clip vụ đánh người trên được người dân quay tại phố Núi Trúc, phường Kim Mã, nguyên nhân bắt nguồn từ việc một phụ nữ phát hiện bị mất trộm xe máy hiệu Honda SH tại khu vực. Công an phường Kim Mã đã điều tra, làm rõ sự việc. Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Phúc (SN 1982, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có đến cơ quan công an trình báo, trước đó ít phút chị Phúc đi chiếc xe máy SH, BKS: 29X6-5756, đến nhà người thân ở ngõ 135 phố Núi Trúc ăn cơm và để chiếc xe ở sân.

Hiện trường vụ việc.

Sau đó, chị Phúc phát hiện chiếc xe của mình bị trộm cắp nên vừa chạy vừa hô hoán đuổi theo. Khi ra đến ngã 3 Núi Trúc - Giảng Võ thì các đối tượng chạy mất. Cùng lúc này, anh Trần Việt Hưng (SN 1968, ở ngõ 135 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, Ba Đình, Tổ trưởng tổ dân phố), điều khiển chiếc xe SH về tới và định hỗ trợ chị Phúc truy bắt nghi phạm trộm xe thì bị một số người được cho có quen biết chị Phúc lao vào giữ xe, đánh đập khiến anh Hưng bị thương nặng.Phát hiện có sự nhầm lẫn, anh Mai Ngọc Long (SN, 1961 ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình) cùng một số người khác can ngăn, không cho đánh anh Hưng. Thế nhưng anh Long cũng bị những người này hành hung phải nhập viện…Nhận được thông tin vụ việc, Công an phường Kim Mã đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bệnh việc cấp cứu, đồng thời lấy lời khai ban đầu của các nhân chứng.

Bước đầu tường trình tại cơ quan công an, chị Phúc khẳng định những bị hại bị đánh nhầm không phải là nghi phạm trộm xe máy SH của mình. Trong lúc mất xe, do hoảng loạn hô hoán, gào khóc nên những người quanh đó đã lầm tưởng anh Hưng là nghi phạm. Hiện tại lực lượng công an quận Ba Đình đang khẩn trương truy bắt nghi phạm đã trộm cắp xe máy của chị Phúc, đồng thời xem xét triệu tập người liên quan đến việc đánh nhầm các nạn nhân trên để xử lý theo quy định.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc