Tránh công nông, xe bus bay xuống ruộng, hành khách "tắm bùn"

Theo thông tin từ công an xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ xe bus lật sau khi tránh công nông, khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.

Theo đó, vào khoảng 8h giờ sáng nay (22/4), chiếc xe bus khi đang lưu thông theo hướng từ Hậu Lộc – TP. Thanh Hóa. Tới đoạn đường thuộc địa phận xã Hoằng Trinh thì gặp một xe công nông từ đường rẽ ngang đi tới.

“Lúc này xe bus đánh lái sang bên mép đường, sau đó bị mất thăng bằng, lật nghiêng xuống ruộng bùn phía dưới”, cơ quan công an cho hay.

Chiếc xe bus chạy tuyến cầu Quán Nam - Minh Lộc lật nghiêng dưới ruộng.

Cũng theo vị đại diện này, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe bus có khoảng 12 – 13 hành khách, khi gặp sự cố, mọi người đã mở cửa thoát hiểm để chui ra ngoài, sự việc có ai bị thương.

Theo quan sát tại hiện trường, chiếc xe bus lật nghiêng dưới ruộng bùn, gần ngay với mép đường. Nhiều hành khách lấm lem bùn đất.

Người dân với khuôn mặt thất thần, người lấm lem bùn đất chạy ra ngoài.

Sau khi nhận được thông, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.