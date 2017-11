Trần tình của cô giáo bạo hành dã man con riêng của chồng

Mới đây, câu chuyện bé trai 5 tuổi bị mẹ kế là cô giáo trường mầm non đánh được chính mẹ ruột sau nhiều ngày “mật phục” ghi lại, đăng tải lên mạng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Được biết, cô giáo mầm non trên là Nguyễn Kim D., giáo viên trường mầm non Minh Khai (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Công an phường Minh Khai cho biết, sự việc xảy ra cách đây 2 tháng và đã được đơn vị chuyển hồ sơ lên Công an quận giải quyết theo thẩm quyền.

Trường mầm non nơi cô gái D. công tác.

Liên hệ qua điện thoại, cô D. thừa nhận mình đã có hành vi đánh con riêng của chồng vì phút nóng giận nhất thời và đã đến xin lỗi chị Yến (mẹ cháu bé).

“Vụ việc này Công an đang xử lý. Tôi cũng chỉ vì ức chế, nhất thời không kìm nén được. Còn khi quay lại một cảnh, một lát cắt rồi tung lên mạng thì không thể đầy đủ và tính chất vụ việc thường bị căng thẳng hơn thực tế”, chị D. lên tiếng.

Theo chị D., do áp lực cuộc sống nên chị đã có những hành động thiếu suy nghĩ và cũng vì mục đích “dạy” bảo con riêng của chồng.

“Tôi không ghét bỏ gì cháu. Tôi không coi là con thì không bao giờ dạy bảo. Đến bây giờ, tôi vừa xấu hổ vừa thấy uổng công sức chăm nom mà bao ngày mẹ cháu không đả động gì. Tất cả những cái này là sắp đặt, cố gắng để cho cháu làm cho tôi bực tức. Mẹ cháu đón xong rồi trả cháu lại mà tôi cũng phải đi làm nuôi con”, chị D. tiếp tục phân bua.

Về phía chính quyền, bà Hoàng Thị Chiên - Phó chủ tịch phường Minh Khai cho biết, sau khi nhận tin báo cán bộ phường đã phối hợp cùng Công an phường tập trung xác minh, mời chị D., người có hành vi đánh con riêng của chồng lên làm việc.