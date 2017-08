TPHCM: Nhân viên công ty bảo vệ cướp giật dây chuyền

Đối tượng Nguyễn Trung Dũng.

Chiều nay 23/8, Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM đã bàn giao nghi can Nguyễn Trung Dũng (36 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) cho Đội CSHS Công an quận 1 tiếp tục xử lý hành vi