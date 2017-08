Đang điều tra vụ hàng loạt chó của người nước ngoài bị đầu độc

Anh Ruizbo chia sẻ thông tin về cái chết bất thường nghi bị đầu độc của chú chó cưng lên trang cá nhân của mình. Những ngày qua, nhiều cư dân sinh sống trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2 (TP HCM) cũng như cộng đồng mạng xôn xao và bức xúc trước thông tin chia sẻ trên trang cá nhân của người đàn ông 38 tuổi, quốc tịch Colombia, đang sinh sống, làm ăn ở phường Thảo Điền, quận 2. Theo đó, người đàn ông này bày tỏ sự đau buồn tột đỉnh, không còn tinh thần để làm việc sau khi chú chó yêu quý của mình có tên “Sophie” chết một cách đau đớn mà theo Ruizbo (tên người đàn ông quốc tịch Comlombia nói trên) là do bị đầu độc bằng bả chó.

Người đàn ông Colombia khẳng định chú chó ăn của mình chỉ ăn thức ăn đóng gói, mua ở các cửa hàng thú y, hoàn toàn không cho ăn thức ăn tươi, sống khác. Tuy nhiên thời điểm chó gặp nạn, nó nôn ra thịt sống và nghi bị tẩm độc. Cụ thể, anh Ruizbo cho biết con chó của anh đã bị một ai đó đầu độc đến chết khiến anh vô cùng bức xúc. Chưa dừng lại, anh còn phát hiện ra có đến 8 chú chó và 1 chú mèo trong khu vực (đường số 2, 3, 4, 5, phường Thảo Điền) cũng lần lượt rơi vào tình trạng tương tự.

"Gửi những người yêu chó, ai đó đang giết chó ở Thảo Điền. Tôi đang sống trên đường số 4 và có ai đó đang rải độc trên con đường này hoặc trong sân nhà tôi. Con chó xinh đẹp và đáng yêu Sophie của tôi đã mất 1 giờ trước. Tôi đã cố gắng tất cả để cứu nó nhưng vô vọng. Xin hãy cẩn thận. Một giờ sau đó, bác sĩ đã gọi tôi và nói một chú chó khác đã chết trên cùng con đường mà Sophie bị đầu độc và chú chó này ở trong sân. Tôi nghĩ là có ai đó đã ném thuốc độc vào cổng nhà”, anh Ruizbo chia sẻ trên trang cá nhân của mình.Sự việc của anh Ruizbo khiến nhiều người dân bức xúc và bày tỏ sự chia sẻ cũng như lên án hành động của kẻ giết chó bằng độc chất. Đến ngày 27/8 vừa qua, anh Ruizbo cùng rất nhiều người dân (trong đó có những người là nạn nhân có chó bị chết) đã đồng loạt ký tên, gởi đơn đến Công an phường Thảo Điền đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc.

Kiến Thức, anh Ruizbo xác nhận sự việc đúng như những gì anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Suốt gần 10 ngày qua, anh Ruizbo vẫn còn cất giữ tro cốt chú chó yêu quý của mình... Người đàn ông này bậc khóc nức nở khi nhắc đến chó "Sophie" Sáng 30/8, trao đổi với PV, anh Ruizbo xác nhận sự việc đúng như những gì anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

"Tôi muốn cảnh sát sớm vào cuộc để ngăn chặn vụ việc này vì không những gây hại cho những chú chó mà còn gây nguy hiểm đối với con người, đặc biệt là những đứa trẻ. Hầu hết các gia đình sống ở đây đều có trẻ em, tôi lo sợ kẻ xấu ném bả chó vào nhà, những đứa trẻ không biết bốc ăn thì rất nguy hiểm", anh Ruizbo nói.

Theo anh Ruizbo, anh đến Việt Nam sinh sống và làm ăn từ nhiều năm nay. Vì chỉ có một mình nên anh xem “Sophie” như đứa con ruột của mình và chăm sóc, yêu thương nó suốt 7 tháng qua.

“Tôi chỉ cho chó ăn thức ăn đóng gói, mua ở các cửa hàng thú y, hoàn toàn không cho ăn thức ăn tươi, sống khác. Thế nhưng sáng ngày 22/8 vừa qua, chú chó này đang nằm trong nhà thì bất ngờ trúng độc, lên cơn co giật, nôn ra toàn loại thịt sống”, anh Ruizbo kể lại.

Ngay lập tức người đàn ông nước ngoài này đưa chó đến phòng khám thú y Saigon Pet trong khu Thảo Điền cấp cứu. Tuy nhiên sau 15 phút tích cực hồi sức, chú chó cưng của anh Ruizbo đã không qua khỏi.

Đau đớn vì con vật yêu thương, xem như người thân của mình chết tức tưởi, anh Ruizbo đã quyết định hỏa thiêu và hiện tro cốt của chú chó vẫn đang được anh Ruizbo cất giữ, xem như vật kỷ niệm quý giá của mình.

Anh Ruizbo khẳng định chú chó yêu của mình luôn được chăm sóc, kiểm tra sức khỏe trong tình trạng tốt nhất. “Tôi nghi ngờ chú chó của tôi bị ai đó bỏ chất độc vào thịt rồi vứt vào sân nhà nên nó ăn phải. Điều đáng nói là ngay trong ngày hôm đó và liên tiếp các ngày sau, tại khu vực tôi sinh sống đã xảy ra nhiều trường hợp chó, mèo chết hàng loạt cũng với tình trạng tương tự”, người đàn ông quốc tịch Colombia ôm tro cốt chú chó trên tay, vừa nói vừa khóc nức nở.

Kiến Thức, quản lý phòng khám thú y Saigon Pet cho biết trong ngày 22/8 có tiếp nhận cấp cứu chú chó của anh Ruizbo trong tình trạng sốc phản vệ, co giật nghi bị trúng độc và sau đó chú chó này đã chết. Cũng theo quản lý này, trong ngày hôm đó và liên tiếp các ngày sau, phòng khám cũng tiếp nhận khoảng 3 đến 4 con chó khác trong tình trạng tương tự được đưa đến cấp cứu, tuy nhiên chỉ cứu sống được 1 con. Khu vực phường Thảo Điền, quận 2 có rất đông người sinh sống và làm việc... Những thông tin cảnh báo về tình trạng chó bị đánh bả treo trên các tuyến đường ở phường Thảo Điền khiến người dân tỏ ra hoang mang, lo lắng. Vụ việc đã được Công an vào cuộc điều tra.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Thảo Điền cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ việc, sớm tìm ra nguyên nhân nhằm chấn an dư luận, nhất là tại khu vực phường Thảo Điền có rất đông người nước ngoài sinh sống, làm việc. Cũng trong sáng nay (30/8), trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận 2 xác nhận đã vào cuộc điều tra, ghi lời khai nhân chứng để làm rõ.